На депутата британского парламента напали с ножом 15.10.2021, 16:47

Дэвид Эмесс

UK PARLIAMENT

69-летний Дэвид Эмесс ранен.

Британского депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса несколько раз ударили ножом. Инцидент произошел во время рутинной встречи с гражданами в депутатской приемной в церкви городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс, передает ВВС.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия.

"Его ударили ножом несколько раз. Мы пока не знаем, насколько серьезно, но выглядит неприятно", - цитирует Рейтер Джона Лэмба, главу местной партийной ячейки в округе, который сэр Дэвид представляет в парламенте.

Полиция уже арестовала подозреваемого. Мотивы происшествия пока не ясны.

Это не первый случай нападения на депутатов. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс была убита возле своей приёмной в местечке Бёрсталл недалеко от Лидса.

"В это сложное время мы всей душой болеем за него и за семью", - сказали в благотворительном фонде имени Джо Кокс, созданного сразу после ее гибели.

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