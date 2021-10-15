Инфекционист Никита Соловей выложил все факты о вакцинации от COVID-19 15.10.2021, 19:29

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Полезное видео.

Известный врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Никита Соловей записал видео, чтобы ответить на самые часто задаваемые вопросы о вакцинации против COVID-19, — только факты.

О чем говорится в видео:

00:20 — Текущая ситуация по COVID-19 в Беларуси (официальные данные)

00:51 — Что мы знаем о дельта-варианте коронавируса?

03:14 — Особенности иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции.

05:15 — Основные задачи вакцинации.

06:49 — Доказательства эффективности вакцин против COVID-19 в реальной практике.

11:56 — Какие бывают вакцины по принципу создания?

14:48 — Какая из доступных в Беларуси вакцин лучше?

15:53 — Что входит в состав вакцин?

17:33 — Как работают антитела после заболевания или вакцинации.

18:19 — Кому показана вакцинация против COVID-19.

19:56 — Переболеть или вакцинироваться: возможные риски.

24:17 — Кому противопоказана вакцинация?

26:40 — Почему большинство вакцин вводится дважды?

27:12 — Эффективность существующих вакцин.

30:06 — Почему иногда заболевают COVID-19 вскоре после вакцинации?

31:14 — Побочные эффекты вакцин против COVID-19 (акцент на Гам-КОВИД-Вак)

36:56 — Надо ли вакцинироваться переболевшим? Почему и когда?

41:55 — Надо ли ревакцинироваться? Что мы знаем и чего не знаем сегодня?

43:58 — Ключевые выводы о противоковидной вакцинации.

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