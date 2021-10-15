Болельщики бойкотируют матчи ХК «Динамо-Минск» 15.10.2021, 20:31

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Хоккей прочно ассоциируется в Беларуси с действующей властью.

Посещаемость — главный негативный момент для ХК «Динамо-Минск», пишет zerkalo.io. Конечно, можно списать многое на пандемию коронавируса, но во-первых, месяц назад ситуация с заболеваемостью в стране еще не была такой серьезной, а во-вторых, «Динамо» лишь перед вчерашним матчем стало продавать билеты «с учетом социальной дистанции для зрителей». То есть на ближайших играх 15-тысячная арена будет заполнена не больше, чем на половину.

Вот полная картина посещаемости домашних матчей «зубров»: «Автомобилист» — 8879 зрителей (первая игра сезона) «Ак Барс» — 7260, СКА — 12 617, «Амур» — 4518, «Нефтехимик» — 4602, «Куньлунь» — 5022, «Спартак» — 6971.

По-прежнему бойкотирует матчи из-за политической ситуации фан-клуб «Динамо» BYzone. Басков официально уже не связан с хоккеем, но этот вид спорта все равно прочно ассоциируется в Беларуси с действующей властью. Ни один из хоккеистов «Динамо» не высказался публично против насилия. В тоже время Вудкрофт публично обнимался с Александром Лукашенко и поздравлял его с победой на любительском турнире. Также тренер и некоторые хоккеисты принимали участие в записи поздравления Лукашенко с днем рождения (вышло неловко).

Кажется, именно в этом и заключается основная причина того, что даже яркие победы белорусского клуба волнуют куда меньшее количество людей, чем могли бы.

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