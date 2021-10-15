СНБО Украины ввел санкции в отношении 237 человек
- 15.10.2021, 20:43
Также под санкции попала российская торговая сеть.
На заседании 15 октября СНБО Украины ввела второй пакет санкций в отношении 237 человек, которые организовывали или принимали участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Об этом на брифинге сообщил госсекретарь Алексей Данилов, пишет "Зеркало недели. Украина".
По его словам, также под санкции попала российская торговая сеть "Mere", которая все еще продолжает работать в Белой Церкви на Киевщине.
Отметим, ранее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны и обороны от 5 октября о применении персональных санкций в отношении 95 человек, граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму во временно оккупированном Крыму.
В указе, подписанном Зеленским, указано, что бессрочные санкции ввели против кандидатов в российскую госдуму в оккупированном Крыму. Причем речь идет как о самовыдвиженцах, так и о тех, кто баллотировался по партийным спискам.