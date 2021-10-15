СНБО Украины ввел санкции в отношении 237 человек 15.10.2021, 20:43

Также под санкции попала российская торговая сеть.

На заседании 15 октября СНБО Украины ввела второй пакет санкций в отношении 237 человек, которые организовывали или принимали участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Об этом на брифинге сообщил госсекретарь Алексей Данилов, пишет "Зеркало недели. Украина".

По его словам, также под санкции попала российская торговая сеть "Mere", которая все еще продолжает работать в Белой Церкви на Киевщине.

Отметим, ранее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны и обороны от 5 октября о применении персональных санкций в отношении 95 человек, граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму во временно оккупированном Крыму.

В указе, подписанном Зеленским, указано, что бессрочные санкции ввели против кандидатов в российскую госдуму в оккупированном Крыму. Причем речь идет как о самовыдвиженцах, так и о тех, кто баллотировался по партийным спискам.

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