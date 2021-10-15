Картошка на ледоколах 1 Telegram-канал «СерпомПо»

15.10.2021, 21:20

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Российской власти пока не до чукчей и камчадалов.

Картофель остался в одном магазине. В России в администрации Провиденского городского округа (Чукотка) заявляют о «напряженной обстановке с продуктами».

«Напряженная обстановка» с доставкой продуктов и иных грузов не только на Чукотку, но и на Камчатку. Глава Камчатки Солодов говорит о задержке на 3 месяца, начальник Чукотки Колпин сообщает, что с июля по сентябрь в регион заходило в 3 раза меньше кораблей, чем обычно. Т.е. в самую навигацию, в разгар т.н. «северного завоза».

Теперь, чтобы завести на Чукотку картошку, придется использовать ледоколы.

Камчатский губернатор винит во всем «кризис глобальной логистики» и «перенаправление грузов из Китая с Суэцкого канала на Транссиб».

Разумеется, российские власти не при чем. Губернаторы только проснулись и бьют челом полпреду Трутневу, взывая о помощи. Мишустин придумывает, как заговорить рост цен. Путин поучает Запад, прогибая его под «Северный поток-2».

Пока не до чукчей и камчадалов.

Но к выборам Путина-2024 обещают круглогодичный транспортный коридор!

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