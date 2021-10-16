Денежная база в Беларуси достигла исторического рекорда: «станок» работает во всю мощь 1 16.10.2021, 8:42

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Что будет с инфляцией?

Когда в разговорах о деньгах, финансах, о монетарной политике государства заходит речь о «печатном станке», одни подразумевают под ним непосредственно банкноты, а другие – всю национальную денежную массу в стране. Но выражение «печатный станок» относится, прежде всего, к такому понятию как «денежная база», пишет «Инфобанк».

Денежная база (ДБ)– это первичные, изначальные деньги, создаваемые, контролируемые Национальным банком.

Поскольку в современном мире деньги создаются уже далеко не только выпуском монет и банкнот, но и нажатием кнопок на клавиатуре, ДБ уже часто состоит больше из «безнала» (поэтому «печатный станок» – именно в кавычках), чем из «налички» (вот здесь печатный станок – без кавычек).

ДБ является основой для дальнейшего создания денежной массы системой коммерческих банков. Ну и, конечно, одним из инструментов монетарного управления – или насыщения деньгами экономики или изъятия денег из нее, в зависимости от потребностей и задач.

Получается, рост денежной базы является предвестником роста национальной денежной массы – в белорусских рублях.

А ведь именно ограничение роста BYN-рублевой денежной массы в Беларуси, в том числе через ограничение прироста ДБ, во многом и способствовало стабилизировать ситуацию на валютном рынке в 2021 году: в апреле-июле ДБ в Беларуси была меньше, чем в марте.

Но в августе денежная база вдруг выросла, а в сентябре достигла исторического рекорда – 12,405 млрдBYN.

Структура денежной базы на конец сентября 2021-го:

наличные деньги в обороте – 4,523млрдBYN (36,5%)

наличные деньги в кассах банков – 990млнBYN (8,0%)

обязательные резервы – 6,450 млрдBYN (52,0%)

депозиты банков – 356млнBYN (2,9%)

депозиты других секторов – 85млнBYN (0,7%).

За 2020-21 гг. (за 21 месяц) денежная база Беларуси увеличилась на 31,5%, в том числе:

наличные деньги в обороте – на 22,0%

наличные деньги в кассах банков – на 0,50%

обязательные резервы – на 42,5%

депозиты банков – на 71,0%

депозиты других секторов – в 21,3 раз.

Причем в сентябре рекордной суммы был достигнут объемом наличных денег в обороте: в условиях высокой инфляции людям нужно все больше денег, и печатный станок работает.

А объем обязательных резервов был рекордным месяцем раньше, в августе, в сентябре он стал чуть-чуть меньше.

Впрочем, денежная база растет сейчас быстрыми темпами не только в Беларуси. Так, ДБ в России выросла в 2020-21 гг. на 16%, Молдове на 22%, Украине на 38%, Казахстане на 49%.

Рост денежной базы это, как правило, последующий рост денежной массы и инфляции. На диаграмме ниже – историческая динамика денежной базы Беларуси.

За 15 лет (с конца 2006 года по сентябрь 2021-го) ДБ выросла в 25 раз, национальная (BYN-рублевая) денежная масса – в 18,8 раз, а общая инфляция в стране, представляет которую дефлятор ВВП от Белстата, составила за это же время 1 450% – рост в 14,5 раз.

Денежная база достигла исторического рекорда не только номинально, в BYN-рублях, но и в долларовом эквиваленте.

На конец сентября 2021 года ДБ в $-эквиваленте составила 4,935 $млрд – наибольшее за все время значение.

Рекордный объем денежной базы в белорусских рублях в сентябре совпал с рекордным в этом же месяце и объемом BYN-рублевой денежной массы (т.н. «денежный агрегат М2»).

Но в долларовом эквиваленте «денежный агрегат М2» пока еще меньше, чем был в конце 2019-го, хотя денежная база – уже рекордная.

Значит, в ближайшее время на исторический пик выйдет и объем BYN-рублевой денежной массы: белорусских рублей в стране станет так много, как никогда еще не было.

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