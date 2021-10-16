Сливы кибер-партизан вводят белорусских силовиков «в ступор»8
- 16.10.2021, 13:15
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Министра обороны Хренина перестали звать в баню в родном городе.
Вернемся к ситуации в МВД. Сливы кибер-партизан реально вводят в ступор. Те, чьи разговоры выложены, разгребают последствия. Чувствительна информация для семей и родственников, которые получают теперь имеют документальное подтверждение того, чем занимались из близкие в августе-2020. Уже не так просто врать детям и убеждать, что ты кого-то защищал. А женам и детям не так просто говорить, что дома о работе мы не спрашиваем, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Ник может подтвердить со своей стороны, что «министра» обороны Хренина перестали звать в баню в родном городе (хотя его разговоры пока не сливали).
Те, кто пока остался в тени, гадают, попадут ли их разговоры в сеть. Сам факт того, что система прослушивала сама себя говорит о том, что уровень доверия в системе к ее участникам крайне низкий. Они ни уверены ни в ком, и на каждого хотят иметь папочку. Факт слива прослушки говорит о том, что система полностью гнилая и дырявая. И все, что она собирает на своих же, обязательно будет обнародовано.
Для участников системы это плохой сигнал - система не в состоянии защитить секреты своих адептов. Хотя, конечно, нельзя отрицать и то, что у тех, кого слили, назад дороги нет.
Конфликты также случаются. Так после сливы вынуждены были перевести на иную работу Чемоданову.
Один из вариантов замены Чемодановой – ее заместитель Ольга Шкуратова. Ее хорошо знает Кубраков, который пересекался с ней во время работы в Витебском УВД. Недавно она была переведена из Витебска на повышение.