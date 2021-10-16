Как «Роскосмос» опрокинул МКС 7 16.10.2021, 14:55

4,886

Ведомство Рогозина снова оказалось в центре скандала.

Международная космическая станция второй раз в этом году потеряла ориентацию в пространстве из-за пристыкованного к ней российского космического аппарата, пишет finanz.ru.

Проверка двигателей на корабле «Союз», который должен спустить на землю «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, развернула МКС на 57 градусов, сообщил руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьев.

«Ну подумаешь развернули станцию <…>, ничего страшного», - цитирует Соловьева «Интерфакс». Ориентацию МКС оперативно восстановили с помощью двигателей, угрозы для 10 космонавтов на ее борту нет, сообщили ТАСС в РКК Энергия.

По словам Соловьева, операцию по включению двигателей надо было провести, чтобы убедиться в исправности. «Это дело важное при посадке», - отметил он.

Соловьев добавил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже «всыпал» ему за инцидент.

В предыдущий раз МКС теряла ориентацию в пространстве 30 июля. после пристыковки модуля «Наука».

Тогда двигатели включились нештатно, и станцию «опрокинуло» на 45 градусов. Чтобы восстановить положение МКС, были запущены двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».

В «Роскосмосе» объяснили инцидент работой с остатками топлива в «Науке».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».