«Белые халаты» опубликовали шокирующую сводку по COVID-19 16.10.2021, 17:12

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Минздрав продолжает врать насчет смертности от коронавируса, занижая статистику в десятки раз.

- Одну часть сегодняшней ковидной сводки мы хотим отметить отдельно, пишет телеграм-канал «Белые халаты». Нам стала известна информация по умершим в БСМП Минска за сутки с 14 по 15 октября. Из 12 человек 10 умерших от COVID.

По данным Минздрава Беларуси за эти же сутки по всей стране от COVID умерли 16 человек. То есть, 62,5% умерших по всей Беларуси, согласно подсчетам Минздрава, пришлись лишь на одну минскую больницу.

Продолжим ковидную сводку.

В Орше начали закладывать ковидными пациентами 10-этажный корпус больницы имени Семашко, который до недавнего времени этого оставался "чистым". Начали с 9 этажа, где находится кардиология. Половину этажа уже отдали под ковид, однако есть проблема: как сообщают, столовая — одна на весь этаж. Также общим является лифт, которым пользуются для доставки пациентов в ковидную половину 9-го этажа и которым с успехом пользуются и остальными пациентами и сотрудниками корпуса. Разделение потоков ковидных и нековидных больных достаточно сомнительное.

Сообщают, что бобруйская «Белшина» слегла вся с ковидом — болеет очень большое количество сотрудников завода. Работать становится буквально некому.

Медики из Витебска сообщают, что за понедельник и 8 часов вторника прошедшей недели со склада было выдано 35 черных мешков для умерших. Ранее такого никогда не было, говорят медики.

В патологоанатомическом бюро города Минска медики работают также в напряжении. Количество справок о смерти, выписанных за 9 месяцев 2021 года — более 10 тысяч. Со слов патологоанатомов, в доковидные годы, число справок о смерти за 12 месяцев не превышало 5-6 тысяч. За 9 месяцев текущего года по Минску число справок о смерти уже почти вдвое больше, чем за целый год в доковидное время.

Еще в Минске становится острой проблема с толицизумабом — лекарством, используемом в лечении среднетяжёлых и тяжелых форм коронавирусной инфекции. Что касается фентанила возможно, он появится к началу 2022 года.

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