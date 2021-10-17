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Польские офицеры задержали проводника из Беларуси, который помогал нелегалам перейти границу

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  • 17.10.2021, 10:15
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Польские офицеры задержали проводника из Беларуси, который помогал нелегалам перейти границу
Фото: Getty Images

Пограничная служба Польши за сутки развернули больше 520 мигрантов с белорусской стороны.

За последние сутки в Польшу через границу с Беларусью пытались попасть 524 мигранта. Об этом сообщает погранслужба Польши. При этом задержали пятерых «проводников», которые помогали мигрантам. Среди них оказался в том числе белорус.

Польские пограничники сообщают, что 16 октября зафиксировали 524 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. «Офицеры пограничной службы задержали 5 нелегальных иммигрантов (четверых из Ирака и одного из Сирии)», — рассказали в погранслужбе Польши.

За помощь мигрантам пограничники задержали 5 иностранцев — 2 граждан Сирии, граждан Грузии, Казахстана и Беларуси.

Ранее польские пограничники за помощь мигрантам в пересечении границы уже задерживали «проводников».

Напомним, Сейм Польши 14 октября проголосовал за поправки в закон, позволяющие выдворять незаконно пересекающих границу мигрантов.

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