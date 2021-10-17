План Лукашенко и Макея с треском провалился 17.10.2021, 10:52

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Фото: ТАСС

С режимом будут говорить на языке санкций и ультиматумов.

C «санкционного фронта» ЕС пришли две новости. Но обе они не очень хорошие для белорусского правителя и его окружения.

C «санкционного фронта» ЕС пришли две новости: принятие пятого пакета санкций, похоже, переносится на ноябрь, а Германия настаивает на ужесточении санкций, пишет белорусско-немецкий историк Александр Фридман.

Сторонники санкционного давления на белорусский режим не скрывают своего разочарования и критикуют ЕС. Последний руководствуется прежде всего своими собственными интересами, а европейская бюрократия традиционно отличается медлительностью и нерасторопностью.

В этой истории, однако, не следует торопиться с выводами. Выделю три важных аспекта:

1) ЕС намеревается надавить на страны, из которых в Беларусь прибывают мигранты, а вариант переговоров с Лукашенко не рассматривается в принципе. Существует точка зрения, что белорусский правитель с помощью миграционного кризиса не только хотел банально отомстить европейцам, но и рассчитывал склонить ЕС к переговорам и добиться санкционных послаблений.

Если это так, то уже cегодня можно сказать, что план Лукашенко и Макея с треском провалился. Официальный Минск не только не вырвался из изоляции на западном направлении, но еще глубже загнал себя в угол. Европа будет говорить с ним, но на языке санкций и ультиматумов.

2) Отсрочка пятого пакета, скорее всего, приведет к тому, что санкции будут в итоге даже более жесткими. Почему? Гуманитарный кризис на белорусско-польской границе приобретает все более ужасные формы, тысячи нелегальных мигрантов добрались до стран Западной Европы, а Лукашенко явно не собирается прекращать «гибридную войну». В ноябре ситуация, по всей видимости, станет значительно хуже, и Брюссель вынужден будет действовать жестко.

3) Уже сейчас мотором санкционной политики является Германия, где именно сегодня социал-демократы, «Зеленые» и либералы значительно продвинулись по пути создания новой правительственной коалиции. В новом правительстве у радикальных противников белорусского режима из партии «Зеленых» и либеральной СвДП будут сильные позиции, а Анналену Бербок («Зеленые») наблюдатели прочат на пост министра иностранных дел страны.

Переговоры потенциальных коалиционных партнеров продвигаются неожиданно быстро. Если согласование санкций на уровне ЕС затянется (а такой вариант исключать не следует), то решающее слово будет именно за новым немецким правительством и его внешнеполитическим блоком.

Так что отсрочка пятого санкционного пакета Александру Лукашенко и его окружению на пользу явно не пойдет.

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