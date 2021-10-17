Букингемский дворец ищет уборщика за $31 тысячу в год 10 17.10.2021, 11:18

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Вакансия открыта до 20 октября.

Букингемский дворец в Великобритании объявил вакансию уборщика. В тексте вакансии на сайте дворца сказано, что его зарплата составит от £11,3 тыс. до £22,6 тыс. ($15,5 тыс. – $31 тыс.) в год в зависимости от загрузки, сообщает gordonua.com.

Если человек будет работать с понедельника по воскресенье 40 часов, он получил $31 тыс. При неполном рабочем дне (20 часов в неделю) заплатят $15,5 тыс. В графике предусмотрены вечерние смены.

"Присоединяясь к нашей профессиональной команде в Лондоне, вы будете содержать, чистить и ухаживать за интерьером и предметами дворца. Вы приобретете необходимые профессиональные навыки по высочайшим стандартам", – говорится в тексте вакансии.

Опыт работы от кандидатов не требуют, но указывают, что нужно внимательно относиться к деталям. Уборщик должен быть активным и высокоэффективным, обладать хорошими навыками контроля времени и уметь расставлять приоритеты.

Вакансию собираются закрыть в среду, 20 октября.

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