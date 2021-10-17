Ликвидация Моторолы: стали известны драматические подробности операции 10 17.10.2021, 11:31

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Спецоперация против главаря боевиков могла стать неудачной из-за одной ошибки.

Ликвидация Моторолы в октябре 2016 могла сорваться из-за одного забытого телефона.

Интересные подробности спецоперации раскрыл журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

16 октября 2016 года пятое управление Департамента контрразведки СБУ уничтожило одного из самых известных боевиков Донбасса - Арсена Павлова, под позывным Моторола. Однако спецоперация могла стать неудачной из-за одной ошибки.

"Сегодня можно рассказать некоторые детали этой спецоперации. В виду причастности "Моторолы" к убийствам многих граждан Украины, в частности, Героя Украины Игоря Брановицкого, ликвидировать террориста было решено на дому", - сообщает Бутусов.

Сложность состояла в том, что жилой дом в центре Донецка, где проживал террорист, находился под его охраной, которая следила и за двором, и за подъездом. Кроме того, нельзя было допустить, чтобы пострадали мирные жители.

СБУ решила, что подрыв нужно совершать в лифте. Для его осуществления вызвались два добровольца - кадровый сотрудник со спецподготовкой и внештатный агент, "который, однако, обладал экстраординарными волевыми качествами, и сыграл решающую роль в операции".

Сначала агенты разведали все детали двора, подъезда и самого лифта. Следующим этапом была тренировка в киевском доме с аналогичным лифтом.

По легенде, диверсанты должны были действовать, как бригада лифтеров, которая проводила плановый осмотр.

"Они должны были открыть шахту лифта, установить на кабине лифта мины и датчик, передающий информацию о заходе террориста в лифт", - раскрывает детали журналист.

Оборудование замаскировали под ремонтный комплект лифтера. За несколько дней до подрыва, когда Моторола был в отъезде, "ремонтники" пришли на спецоперацию. Охрана их проверила, но никаких подозрений не появилось.

Украинские диверсанты открыли шахту лифта и установили на кабине лифта мину и датчик, передающий информацию о заходе террориста в лифт.

"Однако после того, как "ремонтники" ушли, случился прокол. Диверсанты обнаружили, что забыли на крыше лифта... один из своих мобильных телефонов. Обнаружение телефона до момента проведения спецоперации могло привести к ее провалу. А обнаружение телефона даже после успеха позволило бы россиянам получить некоторые детали контактов, которые им знать не стоило. Диверсанты были намерены добиться результата, они понимали, что такой преступник как "Моторола" должен понести наказание наверняка", - добавляет Юрий Бутусов.

Агент вернулся в дом под предлогом проверки того, что лифт работает исправно, и забрал телефон.

16 октября, когда террорист с охранником вошли в лифт, это, благодаря датчику, услышал украинский агент. Он позвонил на мобильный телефон Моторолы и прозвучал взрыв. Террористу и охраннику оторвало головы.

Диверсанты покинули Донецк, несмотря на это, ФСБ несколько раз рапортовало о "их задержании".

"Видимо, показания фабрикуют для обмана российского руководства и населения оккупированных территорий, чтобы скрыть провал ФСБ", - заключил Бутусов.

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