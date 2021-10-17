Больше «целевиков», единый экзамен и 5-летки в школах: новые сюрпризы для белорусского образования 3 17.10.2021, 11:37

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Что ждет учеников и их родителей?

Все более четкими становятся очередные реформы белорусского образования: с 2023 года выпускников ожидает единый экзамен, но при этом отказываться от ЦТ в министерстве образования полностью не собираются. Пока открытыми остаются вопросы устных экзаменов: придется ли выпускникам сдавать устно историю Беларуси и иностранный язык, доподлинно неизвестно.

Во вторник после совещания у Лукашенко по вопросам образования министр образования страны Игорь Карпенко рассказал журналистам, пишет Progomel.by, какие важные решения, касающиеся будущего школьников и студентов, уже фактически приняты, а какие еще под вопросом.

С 2023 года ожидается введение единого экзамена, совмещенного с централизованным тестированием. В качестве варианта обсуждался вопрос введения его с 2022 года, однако, как признался глава Минобра, "пришли к выводу, что все-таки с 2023 года введем, чтобы дать год как адаптационный период для тех школьников, которые уже смогут по новой системе сдавать экзамены в школе и использовать их результаты для поступления в вузы".

Обязательными экзаменами для выпускников 11 классов будет русский либо белорусский язык (по желанию) и математика.

В Минобре пока не определились окончательно по поводу устных экзаменов. Там не исключат введения устных экзаменов по истории Беларуси и иностранному языку, однако этот вопрос пока не решен и находится в стадии обсуждения – так же, как и сроки ее введения, если будет принято положительное решение.

В то же время, полностью от ЦТ в белорусском образовании пока не намерены отказываться, какие б другие экзамены не были введены дополнительно. Карпенко отметил позитивные стороны данного вида тестирования, а также тот факт, что введение ЦТ позволило решить вопросы с коррупцией в образовании.

Станет больше "целевиков". Отбор таких абитуриентов предполагается осуществлять на основе проведения внутреннего вступительного испытания по профильному учебному предмету, который будет проводиться до ЦТ.

Министр образования, как и ранее, выступил против введения дистанционной формы образования. Он не исключает некоторых ее элементов, однако не склонен считать, что "дистанционка" способна заменить очное образование. "Все профессиональное образование у нас практикоориентированное. А если мы говорим о высшем образовании, то с сочетанием еще и фундаментальной подготовки", – заявил он.

В то же время, в ближайшее время в некоторых правилах приема в высшие и средние специальные учебные заведения может появиться такая строчка, что прием осуществляется на дистанционную форму обучения. Вероятнее всего, она будет касаться гуманитарных направлений и курсов переподготовки.

В новом Кодексе пропишут право родителей отдавать детей в школу раньше 6 лет при условии их готовности.

Окончательное принятие новой редакции Кодекса об образовании с некоторыми "техническими правками", которые возникли после совещания, может быть принят "депутатами" уже в ближайшее время.

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