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Видеофакт: Мигранты огромными палками разрушают ограждение из колючей проволоки на границе Беларуси и Польши

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  • 17.10.2021, 12:10
  • 12,170
Видеофакт: Мигранты огромными палками разрушают ограждение из колючей проволоки на границе Беларуси и Польши

Как проходит штурм границы нелегалами с белорусской стороны.

За прошедшую субботу из Беларуси в Польшу пытались попасть 524 мигранта.

«Еврорадио» опубликовало видео, как мигранты разрушают ограждение из колючей проволоки на границе Беларуси и Польши.

Польские пограничники ничего не могут сделать. Они «вооружены» такими же дрынами, как и беженцы. И только поднимают наверх проволоку, которую мигранты только что опустили.

«Но Белорус. Германи», - кричат польским пограничникам мигранты.

«Not this way! Understand?» («Не этим путем! Понимаешь?») - отвечают им.

«No understand!» («Не понимаю!»)

«You can not go illegal!» («Вы не можете пойти противозаконно!»).

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