Видеофакт: Мигранты огромными палками разрушают ограждение из колючей проволоки на границе Беларуси и Польши

Видеофакт: Мигранты огромными палками разрушают ограждение из колючей проволоки на границе Беларуси и Польши20
- 17.10.2021, 12:10
- 12,170
Как проходит штурм границы нелегалами с белорусской стороны.
За прошедшую субботу из Беларуси в Польшу пытались попасть 524 мигранта.
«Еврорадио» опубликовало видео, как мигранты разрушают ограждение из колючей проволоки на границе Беларуси и Польши.
Польские пограничники ничего не могут сделать. Они «вооружены» такими же дрынами, как и беженцы. И только поднимают наверх проволоку, которую мигранты только что опустили.
«Но Белорус. Германи», - кричат польским пограничникам мигранты.
«Not this way! Understand?» («Не этим путем! Понимаешь?») - отвечают им.
«No understand!» («Не понимаю!»)
«You can not go illegal!» («Вы не можете пойти противозаконно!»).