Названы самые полезные виды рыб, которые нужно есть два раза в неделю 5 17.10.2021, 14:03

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Они составляют основной рацион в тех регионах, где чаще всего встречаются долгожители.

Каждый человек хочет быть здоровым и жить долго, а для этого нужно каждую неделю есть рыбу. Все потому, что она богата полезными витаминами, которые так необходимы каждому.

По словам американского диетолога Маи Феллер, именно лосось, скумбрия, сардины, сельдь и анчоусы богаты омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. В частности, именно эти виды рыб составляют основной рацион в тех регионах, где чаще встречаются долгожители.

Эксперт советует готовить рыбные блюда не реже чем два раза в неделю, сообщает РБК-Украина.

Также она рассказала, что в них содержатся селен, цинк, йод, магний, калий, фосфор, железо, витамин D и постный белок.

Она пояснила, что омегу-3 связывают с долголетием, потому что она влияет на многие системы организма, включая здоровье мозга, центральную нервную систему и сердца.

Кроме того, Феллер назвала небольшое количество присутствующей в рыбе ртути.

"Ее высокое содержание наблюдается в тунце, морском окуне, марлине, королевской макрели, акуле и рыбе-мече. Но я предлагаю другой список рыб", – сказала врач.

Как лучше готовить рыбу

Наиболее полезный способ приготовления морепродуктов должен быть максимально простым и содержать в себе: соль, воду, перец, оливковое масло и саму рыбу. Поэтому в случае регулярного употребления рыбы будет снижаться риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и стресса.

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