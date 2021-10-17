В ЕС начали готовиться к обострению на границе с Беларусью 6 17.10.2021, 15:55

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В Брюсселе заявили, что ситуация очень серьезная.

Европейское агентство по вопросам предоставления убежища предупреждает об угрозе ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами на границе Беларуси. Об этом заявила исполнительный директор ведомства Нина Грегори в интервью Funke, сообщает «Немецкая волна».

«Ситуация в странах на границе с Беларусью очень серьезная. Ее точно не решить в ближайшем будущем», — заявила Грегори, отметив, что в самой значительной степени от кризиса с мигрантами пострадали Латвия и Литва.

Так, Литва зарегистрировала запросов на предоставление убежища в пять раз больше с начала лета, чем за весь прошлый год. Чиновница ответила, что ее ведомство направило 77 сотрудников в Литву для оказания помощи с приемом, регистрацией и проведением процедуры рассмотрения запросов.

Грегори рассказала, что в августе государства-члены Евросоюза зарегистрировали около 56 тысяч запросов, что на 40 процентов больше, чем в августе 2020 года.

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