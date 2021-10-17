Белорусские медики сталкиваются с тяжелыми случаями коронавируса у беременных
- 17.10.2021, 18:48
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Это признают и власти.
Сегодня белорусским медикам приходится сталкиваться с тяжелыми случаями коронавируса у беременных. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов на госТВ.
По его словам, количество таких пациенток и у нас, и в Европе — значительное и это является особенностью дельта-штамма. Он подчеркнул, что это проблема всегда серьезна как для самой женщины, так и для медиков и бороться с ней надо с помощью вакцинации.
К этому же призвал и глава Минздрава Дмитрий Пиневич. Он напомнил, что уже подписаны нормативные документы, которые разрешают и рекомендуют вакцинировать всех не имеющих противопоказаний беременных.