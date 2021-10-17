Как выглядят темпы вакцинации в Беларуси на фоне других стран мира 17.10.2021, 19:57

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Полный курс прививок от коронавируса прошло 30% жителей Земли.

В Беларуси уровень полной вакцинации от коронавируса составляет 19,5%, тогда как среднемировой показатель - 30%, пишет thinktanks.by.

Кампания вакцинации в мире продвигается неравномерно. В странах с более высоким уровнем дохода хотя бы одну дозу вакцины к августу 2021 года получили около шестидесяти процентов населения. В бедных странах охват составил только один процент, говорится в преамбуле к инфографике дискуссионного клуба «Валдай».

По данным Минздрава Беларуси, на 15 октября более 2 521 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 835 000 прошли полный курс вакцинации.

Соответственно, первую дозу прививки получило получило около 27% белорусов, а 19,5% - полный курс вакцины.

Для сравнения, в мире первой дозой было вакцинировано 42% населения, а полный курс прививок от коронавируса прошло 30% жителей Земли.

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