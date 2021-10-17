закрыть
17 октября 2021, воскресенье, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-президента США Клинтона выписали из больницы

1
  • 17.10.2021, 20:41
  • 1,258
Экс-президента США Клинтона выписали из больницы

Ранее его госпитализировали с сепсисом.

42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон покинул больницу, где находился с 12 октября из-за инфекционного заболевания. Об этом 17 октября проинформировал в Twitter официальный представитель политика Энджел Урена, сообщает "Гордон".

Он сослался на заявление руководителя группы врачей клиники, которая лечила Клинтона.

"Клинтон был сегодня выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", – говорится в сообщении.

По данным The Hill, 75-летнего Клинтона госпитализировали из-за сепсиса – попадания в кровь токсинов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусам зарабатывать больше
Как белорусам зарабатывать больше Артем Черников
Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип
Лукашенко не продержится и двух недель
Лукашенко не продержится и двух недель Сергей Дылевский
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко