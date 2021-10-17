Экс-президента США Клинтона выписали из больницы 1 17.10.2021, 20:41

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Ранее его госпитализировали с сепсисом.

42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон покинул больницу, где находился с 12 октября из-за инфекционного заболевания. Об этом 17 октября проинформировал в Twitter официальный представитель политика Энджел Урена, сообщает "Гордон".

Он сослался на заявление руководителя группы врачей клиники, которая лечила Клинтона.

"Клинтон был сегодня выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", – говорится в сообщении.

По данным The Hill, 75-летнего Клинтона госпитализировали из-за сепсиса – попадания в кровь токсинов.

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