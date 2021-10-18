Москва собирает сомнительных друзей 4 Telegram-канал «Сито Сократа»

18.10.2021, 10:52

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Фото: ТАСС

Россию после таких финтов ждет осложнение отношений с рядом стран.

В ближайшие дни и недели российская столица принимает ряд иностранных вояжеров, происхождение которых очень красноречиво свидетельствуют о характере текущей внешней политики страны.

17 октября с визитом в Москву прибыл с четырехдневным визитом глава Генерального штаба ВС Ирана, дивизионный генерал Мохаммад Багери, входящий в командную сеть КСИР. Запланированы его встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой ГШ ВС РФ Валерием Герасимовым. Заявленные темы переговоров касаются преимущественно ближневосточной тематики. Это ситуация в Афганистане и налаживание диалога с талибами, в том числе и по части наркотрафика и террористической активности. Также Шойгу и Багери обсудят проблемные аспекты взаимодействия по Сирии для ее «полной безопасности». Помимо геополитики Тегеран, находящийся под международными санкциями, интересуют закупки российского оружия. Персов очень интересуют боевая и военно-транспортная авиация, а также средства ПВО. Армия ИРИ сейчас владеет сильно изношенным оружием и без модернизации будет аутсайдером в будущих конфликтах. Но для РФ иранцы рискованные покупатели по ряду причин: существующее эмбарго, низкая платежеспособность и ряд неразрешимых противоречий по Сирии и Южному Кавказу.

Россию после таких финтов ждет осложнение отношений с Турцией и Азербайджаном, не говоря уже про Израиль. По имеющимся данным в Иране уже 120 кг высокообогащенного урана, и это вызывает повышенную нервозность Иерусалима. Кроме того, российская пропаганда сообщает о подготовке турками масштабного наступления в Сирии против асадитов, и Анкара с раздражением воспринимает контакты иранцев и россиян в сфере вооружений.

Сразу после иранского военачальника в Белокаменную прилетят эмиссары «Талибан», которых в РФ до сих пор именуют «террористами». Формальные основания визита: проведение 20 октября третьего заседания московского формата по Афганистану. Линию с талибами координирует выходец из ГРУ Замир Кабулов, и предметом переговоров будет вопрос признания временного правительства «Талибан» со стороны России (для этой цели в делегацию включены Хамид Карзай и Абдулла Абдулла), в привязке к темам героина, оказания срочной финансовой и гуманитарной помощи. Также Кабул хотел бы получить гарантии прекращения снабжения россиянами ИГИЛ на афганской территории оружием и бойцами из Сирии, иначе талибы раньше времени займутся экспортом не только опиатов, но и исламской революции в соседние постсоветские страны.

Чтобы разбавить довольно сомнительную азиатскую тусовку, опекаемую ГРУ, Россию в ноябре посетит и европейский гость. Давеча анонсирован визит президента Сербии Александра Вучича к обнуленному «председнику» Путину. Предмет переговоров, интересующий Белград – это заключение газовых контрактов с «Газпромом» на подъемных для Сербии условиях. Уже произошли встречи директора «Србијагаса» Душана Баятовича с россиянами, но по факту он привез лишь месседж о том, что финальная цена будет решена лишь на личной встрече с Путиным. Страна в условной безопасности лишь до Нового года, а потом наступит период повышенной турбулентности, ведь цена на газ может вырасти в разы.

Ранее Вучич бравировал: я построил газопровод с Россией и если бы не, то он я бы повесился в условиях текущего энергокризиса. Однако российские «друзья» подкачали незадачливого серба, который верил в газ по 260$/ 1 тыс. кубов. «Газпром» теперь требует цену в 790$/ 1 тыс. кубов, но для Сербии это просто не выносимо. В сердцах Вучич даже поехал к своей школьной учительнице Ирине Галкиной, и заявил, что усердно учит русский язык для выступления на нем в Госдуме и для общения с Путиным. Креативный ход: «работа языком в обмен на газовые скидки». Посмотрим, растопит ли показная любовь к русскому миру ледяное сердце злого «царя».

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