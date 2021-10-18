В Беларуси нерентабельно или низкорентабельно почти 55% флагманов 1 18.10.2021, 13:20

Больше всего убыточных предприятий насчитали в Могилевской области.

Крупные и средние предприятия страны сдали финансовые отчеты за две трети года. Большинство флагманов входит в уязвимую зону экономики, сообщает сайт banki24.by.

Один из главных финансовых показателей любой компании – это рентабельность продаж. Рентабельность продаж отражает какую прибыль предприятие получает на каждый рубль выручки. Как правило, чем выше рентабельность, тем выше эффективность работы бизнеса.

Рентабельность ценна также тем, что показывает эффективность работы компании без учета долговой нагрузки на нее. Это позволяет оценить перспективы деятельности бизнеса в тяжелые времена и обоснованность господдержки.

Если долговая нагрузка велика, но рентабельность стабильно высока, то бизнес все равно имеет хорошие шансы на выживание при условии облегчения финансового бремени. Если же и нагрузка высока, и рентабельность долгое время низка или отрицательна, то шансы на выживание у предприятия обычно стремятся к нулю.

Компании с низкой (0-5%) или отрицательной рентабельностью входят в круг уязвимых бизнесов в кризисные периоды. Неслучайно эту группу предприятий чиновники часто выделают из общей массы и обращают на нее пристальное внимание.

По итогам 8 месяцев 2021 года около 21,9% флагманских компаний страны были нерентабельны (несли убытки от реализации продукции), а еще 32,7% имели рентабельность в пределах 0-5%. В целом удельный вес операционно убыточных и низкорентабельных флагманов составил 54,6%.

На обратном полюсе от этой группы находятся высокодоходные бизнесы. В 2021 году порядка 9% флагманов показали рентабельность от 20% и выше, а 4,3% флагманов – от 30% и выше. Как видно, доля нерентабельных и низкорентабельных флагманов в реальном секторе в 6 раз выше.

Реже всего низко- и нерентабельные бизнесы встречаются в Минске. По столице статорганы зафиксировали 45,2% таких флагманов. Одновременно Минск – это лидер страны по доле высокодоходных компаний. Около 14,1% флагманов столицы отразили в отчетах рентабельность 20+%, около 6,9% – рентабельность 30+%.

Обратная ситуация сложилась в Могилевской области. В этом регионе самая высокая частота нерентабельных и низкорентабельных флагманов (67,8%) и самая низкая частота – высокодоходных (6,5% с рентабельностью 20+%, 3,2% с рентабельностью 30+%). Могилевщина также занимает последнее место в стране по размеру средней зарплаты.

В Брестской области доля операционно убыточных и низкорентабельных флагманов составила 50,7%, в Витебской – 58,7%, в Гомельской – 61,2%, в Гродненской – 47,9%, в Минской – 57,6%.

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