Россия останавливает работу своего представительства при НАТО 12 18.10.2021, 14:58

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Также будет закрыто информбюро Альянса в Москве.

С 1 ноября представительство России в НАТО прекратит работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с Альянсом. Для контактов он посоветовал обращаться к российскому послу в Бельгии.

Также Россия закрывает военную миссию связи и информбюро НАТО в Москве.

Ранее в НАТО приняли решение уменьшить российскую миссию вдвое — до десяти человек. Они являлись агентами разведки.

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