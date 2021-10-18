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Минздрав: Более 23 тысяч белорусов болеют коронавирусом

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  • 18.10.2021, 16:45
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Минздрав: Более 23 тысяч белорусов болеют коронавирусом

Появилась новая сводка по ситуации с коронавирусом в стране от Минздрава.

За сутки были зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170. Умерли 15 человек, пишет «Онлайнер».

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 573 943 человека с положительным тестом. Выздоровели 546 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4417 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 26 377 тестов. Всего в стране проведено 9 143 327 тестов.

Официально в стране коронавирусом болеют 23 111 человек.

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