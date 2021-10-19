Очевидцы: Полураздетых мигрантов в тяжелом состоянии повезли из Пружан к польской границе 23 19.10.2021, 8:35

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иллюстрационное фото

Режим готовит очередную провокацию?

В Пружанах увидели мигрантов, которых в тяжелом состоянии вывели из РОВД и повезли ближе к польской границе - в Гродно.

Об этом телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом» рассказали очевидцы:

«Я сразу не поняла, кто это... Затем до меня дошло: так это же очередная группа беженцев в Евросоюз, по виду — кенийцы!

Но меня потрясло другое! Их внешний вид: все они были измождены, легко одеты, грязные, одежда потрепанная. У многих на ногах, вместо теплых щиблет, легкие сланцы на босу ногу. Один из беженцев был болен и еле шел, тяжело передвигая больные ноги в сланцах, которые были на два размера меньше. Ноги... Мне показалось, что они у него отморожены.

Они гуськом молча вышли из дверей и стали спускаться к стоявшей на стоянке милицейской машине. Выяснила одно: их повезли в Гродно! Естественно, для очередного нелегального перехода через польскую границу».

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