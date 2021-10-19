Американский фотограф запечатлел встречу голодного медведя гризли и камеры 3 19.10.2021, 13:06

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Фото: Zack Clothier/Wildlife Photographer of the Year

Фотография принесла ему награду.

Зак Клотье, один из победителей ежегодного конкурса Лучший фотограф дикой природы, рассказал, как ему удалось сделать снимок голодного медведя, пишет «Новое время».

Медведь гризли напал на камеру фотографа и в итоге стал героем одновременно прекрасной и ужасной фотографии, которая принесла фотографу награду.

Зак Клотье, профессиональный фотограф из Монтаны, установил фотоловушку, направив ее на тушу лося, в надежде сделать несколько снимков диких животных. Он вернулся и обнаружил разбитую камеру и одно четкое изображение виновника: большого медведя гризли (Ursus arctos horribilis).

На фотографии, названной «Остатки гризли» (Grizzly leftovers), медведь запечатлен прямо перед тем, как броситься на камеру. Клотье узнал, что его фотография выиграла приз 2021 года в номинации «Фотограф года в дикой природе» в категории «Животные в их среде обитания» на церемонии награждения 12 октября.

«Я был в шоке, я даже не мог в это поверить», — сказал Клотье. «Мне очень нравится этот образ, это определенно уникальный образ».

Клотье обнаружил тушу лося возле своего дома в Монтане зимой 2019−2020 годов. Он установил фотоловушку, запечатав камеру в футляре и поместив ее на штатив у туши примерно на два месяца, до начала весны, когда медведи начинают выходить из своих зимних берлог.

На обратном пути к месту, где он оставил свою камеру, Клотье нашел следы медведя на тропе, ведущей к туше. Он проверил другую камеру, которую установил для наблюдения за тропой, и увидел кадры большого самца медведя гризли, оставляющего следы этим утром.

«Я немного посидел там, просто пошуметь, просто чтобы спугнуть животных около туши, особенно этого медведя», — сказал Клотье. Когда он ничего не услышал, то осторожно подошел к туше.

Клотье нашел свой футляр для фотоаппарата поврежденным у подножия дерева рядом с тушей. Фотоаппарат был сорван со штатива и смотрел вверх, на корпусе были следы когтей, а весь объектив покрыт слюной.

К счастью, камера пережила нападение, и Клотье нашел фотографии медведя. У фотоловушки был инфракрасный датчик и камера делала снимки, когда датчик обнаруживал движение. Медведи могут очень хорошо защищать еду, и звук затвора камеры, видимо, напугал животное.

«Я думаю, он просто услышал звук, и он ему не понравился, и он решил напасть», — сказал Клотье. «Мне встречались черные медведи, которые делали похожие вещи. Я думаю, что во многих случаях они проявляют к ним большое любопытство. Они подходят, осматривают камеру, берут линзу, кусают корпус и разбивают его. Медведи определенно имеют что-то против фотоловушек».

«Остатки гризли» были выставлены вместе с другими фотографиями с конкурса «Фотограф года дикой природы 2021 года» в Лондоне с 15 октября.

Фото: Zack Clothier/Wildlife Photographer of the Year

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