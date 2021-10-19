«В больницах уже как на войне»: шокирующий рассказ врача о нехватке кислорода для больных COVID-19 19.10.2021, 14:02

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Минский терапевт поделился фактами о происходящем в клиниках.

На условиях анонимности терапевт одной из минских больниц поделился с «Белсатом» своим видением ситуации с нехваткой кислородных пунктов.

На днях главное белорусское предприятие по производству кислорода – ОАО «Крион» – сообщило, что работает в условиях 100-процентной загрузки. Ежедневно на предприятии производится 200 тонн медицинского кислорода и столько же отгружают в больницы. Дополнительное производство начали почти во всех областях страны на других крупных предприятиях. Хватит ли отечественного кислорода на всех, кому он требуется?

По словам нашего собеседника, терапевта одной из столичных больниц, кислород пока есть, но на то количество больных, которые сейчас в больницах, его мало.

«Кислородных пунктов не хватает. Поэтому некоторые нетяжелые лежат вдвоем на пункт. Соответственно, если кому хуже делается, необходимо или искать другой пункт, чтобы весь кислород шел на одного, или кого-то отключать, кто еще не такой критический. От того, что больных больше, давление в системе кислорода по всей больнице не такое, какое в идеале должно быть: где-то меньше, где-то прыгает».

ицинских учреждениях уже перепрофилирована для больных с коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения. Врач в разговоре замечает, что от остальных коек мало толку, ведь основное лечение ковидников сегодня – кислород, а палаты и пункты, где он был, уже заняты.

Занимать под ковид травматологию и другие отделения без организации кислородных пунктов не имеет смысла. Необходимо уже сейчас обеспечить запасы баллонов и мобильных пунктов с кислородом в каждой больнице. Наш собеседник утверждает: если кислорода нет в Беларуси, нужно просить помощи у России и Европы, так как запаса нашей системы здравоохранения на реальную пандемию нет.

«Чем дальше, тем больше выгорание и физическое, и моральное. Больному хуже, а ты и кислорода дать не можешь, и в реанимацию его перевести не можешь, там мест нет.

Да и больной туда не хочет, он понимает, что реанимация сейчас – это почти приговор. Врачу только и остается, что поплакать вместе с больным или сорваться в истерику.

А много ли поработаешь, по нескольку раз за день переодеваясь в красную зону? Чистых зон в реальности почти и нет. В больницах уже как на войне – идет сортировка: кто моложе, кому дать кислород, кого отобрать и взять на реанимационную кровать».

Количество больных, отмечает специалист, увеличилось в разы – в больнице нужны дополнительные врачи, медсестры, санитарки, психологи, так как телефоны разрываются от звонков родственников. Больные и их родные постоянно жалуются, ругаются и обижаются, что им уделяют мало внимания, не лечат, а даже угрожают.

«Все видят смерть в реальности. А ставок никто не добавляет. Людей взять неоткуда, только и слышишь: вы и так ковидные получаете».

Мы пытались получить комментарий в Министерстве здравоохранения, но в течение нескольких дней там никто не ответил, А на горячей линии Комитета здравоохранения Мингорисполкома журналиста «Белсата» попросили не преувеличивать.

«Мы любим что-то еще добавить к той информации, которую имеем. А по факту ты выезжаешь, а проблемной ситуации и не было… Я не могу сказать вам о ситуации с коронавирусом. Все, кто нуждается в кислороде, на кислороде».

Белорусы начали носить маски через полтора года с начала пандемии. Режим Лукашенко должен был пережить три волны пандемии, чтобы 9 октября ввести в нашей стране обязательный массочный режим. За его невыполнение грозит штраф 870 рублей. Медики призывают заботиться о собственном здоровье и советуют вакцинироваться, правильно носить маску, использовать антисептики, соблюдать дистанцию.

Министерство здравоохранения тем временем фиксирует увеличенное количество смертельных случаев. По состоянию на 18 октября – 15 человек. Всего официально за время пандемии умерли 4 417 пациентов. Этим цифрам противоречат «сливы» от медиков, а также многочисленные свидетельства пользователей телеграм-каналов. По данным инициативы «Белые халаты», только в двух минских больницах в течение 14 октября от ковида умер 21 человек.

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