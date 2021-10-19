В США разбился на взлете пассажирский самолет

В США разбился на взлете пассажирский самолет1
- 19.10.2021, 21:41
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Погибших в результате инцидента нет.
В округе Уоллер американского штата Техас 19 октября разбился пассажирский самолет McDonnell Douglas МD-87. Об этом сообщил телеканал FOX 5 со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации.
Самолет загорелся в поле при попытке вылета из аэропорта Хьюстон. В департаменте общественной безопасности Техаса сообщили, что самолет упал недалеко от пересечения улиц Мортон-роуд и FM 2855.
ABC13 со ссылкой на шерифа округа Уоллер Троя Гидри уточнил, что на борту находился 21 человек, среди них – 18 пассажиров и три члена экипажа. Все они благополучно покинули самолет, двух доставили в больницу.
По словам местных чиновников, самому молодому пассажиру было 10 лет, погибших в результате инцидента нет.