В США разбился на взлете пассажирский самолет 1 19.10.2021, 21:41

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Погибших в результате инцидента нет.

В округе Уоллер американского штата Техас 19 октября разбился пассажирский самолет McDonnell Douglas МD-87. Об этом сообщил телеканал FOX 5 со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации.

Самолет загорелся в поле при попытке вылета из аэропорта Хьюстон. В департаменте общественной безопасности Техаса сообщили, что самолет упал недалеко от пересечения улиц Мортон-роуд и FM 2855.

ABC13 со ссылкой на шерифа округа Уоллер Троя Гидри уточнил, что на борту находился 21 человек, среди них – 18 пассажиров и три члена экипажа. Все они благополучно покинули самолет, двух доставили в больницу.

По словам местных чиновников, самому молодому пассажиру было 10 лет, погибших в результате инцидента нет.

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