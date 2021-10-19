закрыть
19 октября 2021, вторник, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США разбился на взлете пассажирский самолет

1
  • 19.10.2021, 21:41
  • 4,666
В США разбился на взлете пассажирский самолет

Погибших в результате инцидента нет.

В округе Уоллер американского штата Техас 19 октября разбился пассажирский самолет McDonnell Douglas МD-87. Об этом сообщил телеканал FOX 5 со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации.

Самолет загорелся в поле при попытке вылета из аэропорта Хьюстон. В департаменте общественной безопасности Техаса сообщили, что самолет упал недалеко от пересечения улиц Мортон-роуд и FM 2855.

ABC13 со ссылкой на шерифа округа Уоллер Троя Гидри уточнил, что на борту находился 21 человек, среди них – 18 пассажиров и три члена экипажа. Все они благополучно покинули самолет, двух доставили в больницу.

По словам местных чиновников, самому молодому пассажиру было 10 лет, погибших в результате инцидента нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тень поверженного деспота
Тень поверженного деспота Владимир Халип
Только забастовка!
Только забастовка! Вероника Круглова
Как белорусам зарабатывать больше
Как белорусам зарабатывать больше Артем Черников
Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип