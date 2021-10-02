В Каунасе начался IX-й Международный конгресс исследователей Беларуси 2.10.2021, 13:44

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Участники рассказали, каким может быть будущее нашей страны.

В Каунасе открылся IX-й Международный конгресс исследователей Беларуси, прозвучали приветственные слова от организаторов и партнеров (Организационный комитет, университет Витовта Великого, МИД Литвы, Институт истории Литвы, Фонд имени Конрада Аденауэра и другие), пишет сайт «Радыё Рацыя».

На конгрессе присутствует писатель Алесь Аркуш, который рассказал о первом дне научного мероприятия, и о том, что будет происходить в ближайшие дни: – разговаривал с организаторами, они надеются на около 100 участников. Преимущественно это исследователи Беларуси, которые обучаются в зарубежных университетах.

Исследователи приехали со всего мира: из Нью-Йорка, Грузии, из Латинская Америки, из Украины.

– Какие темы затронутся на Конгрессе?

– Сегодня была панельная дискуссия «Каким может быть будущее Беларуси: результаты, возможности в современная ситуации». Мне показалось даже, если бы было больше времени на дискуссию, то могли бы дискутировать и целый день. Очень горячая тема. А традиционно там звучат доклады по разным темам: экономика, история, религиоведение, философия, литература. Десятки панелей. Потому что не смогли присутствовать исследователи из Беларуси – они выступали онлайн. И не только из Беларуси, сегодня был доклад из Лондона на английском языке о ситуации с переводами белорусской литературы на английский язык, даже такие доклады звучат.

– Завтра свою новую книгу будет презентовать литовский историк Рустис Комунтавичюс «История Беларуси». До сих пор ни один литовский автор не публиковал синтетическую историю Беларуси.

– Этот человек очень увлечен белорусской культурой, историей. Это профессор Каунасского университета. И он действительно написал первую литовскую историю Беларуси. Такое сравнение нарративов литовской истории и белорусской, как так случилось, что было общее, почему так разошлись, почему возникли разные вопросы между белорусскими и литовскими историками. Такая интересная и сенсационная книжка. Здесь ждут ее презентации. И вокруг будут много разных дискуссий, в ходе которых будет рассматриваться, например, такой горячий вопрос: «как по-литовски называть страну Беларусь». Давняя дискуссия, как и почему литовцы так называют белорусов.

– Алесь, ты тоже имеешь свое время на конгрессе?

– Да, в воскресенье у меня есть панель, которая посвящена регионализации белорусской литературы. Это моя давняя тема, я давно убеждаю, что белорусская литература должна иметь свои региональные особенности. Каждая литература использует собственные мифы, мемы, легенды и так она набухает своим региональным материалом. Из этого приобретает свое собственное лицо, собственные традиции, собственные особенности.

Панельная дискуссия: «Каким может быть будущее Беларуси: вызовы и возможности в современной ситуации?».

Политический кризис 2020 года привел к необратимым изменениям в белорусском обществе, которые затронули практически все сферы жизни – от политики и экономики, до науки искусства и культуры. Процесс глубинных изменений далеко не закончен и политические институты, власть и общество находятся только в начале поиска нового баланса. За последний год не было дефицита ни в оптимистичных, ни в пессимистических прогнозах развития страны. При этом разные политические силы совершенно по-разному понимают то, что такое «позитивный» сценарий. Предложенная панельная дискуссия попытается ответить на вопросы: Каким может быть будущее Беларуси, какие изменения можно считать неизбежными? Каким образом могут быть реформированы политические, общественные и экономические институты? Когда это может произойти, при каких условиях и как?

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