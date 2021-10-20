NYT: Спецслужбы США ведут расследование в отношении олигарха из окружения Путина 3 20.10.2021, 11:56

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Работают сразу два американских ведомства.

Расследования в США в отношение российского олигарха из ближайшего окружения Владимира Путина Олега Дерипаски ведутся несколько лет двумя американскими ведомствами. Об этом во вторник сообщила The New York Times.

По ее сведениям, Дерипаска является объектом расследований отделения федеральной прокураторы в Нью-Йорке и ФБР.

Издание подчеркивает, что у него нет подтверждения, что обыски, которые прошли во вторник в Нью-Йорке и Вашингтоне, связаны именно с этими расследованиями, которые были открыты несколько лет назад.

При этом The Washington Post писала, что обыск в доме российского миллиардера связан с расследованием уголовного дела, в котором фигурирует Дерипаска.

Ранее стало известно, что правительство России обнулило пошлины для «Русала» Дерипаски.

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