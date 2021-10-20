Что происходит в головах у антивакцинаторов? 45 Семен Есилевский

20.10.2021, 16:31

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Вера в горячечный бред — полбеды.

Знаете, в чем настоящая проблема людей с конспирологическим мышлением? Совсем не в том, что они верят во всякий горячечный бред — это было бы полбеды. Настоящая глобальная проблема в том, что у них совершенно искажена интуитивная иерархия доверия. Причем искажена — это очень мягко сказано, она у них перевернута с ног на голову.

Что за иерархия доверия такая, спросите вы? Все просто. У каждого из нас есть определенная пирамида авторитетов. У психически здорового человека без когнитивных нарушений выглядит она примерно так.

В самом низу находятся случайные незнакомые люди: попутчики в транспорте, встречные на улице, таксисты, кассиры. Сюда же, по идее, должны относится незнакомцы в соцсетях, но их авторитет почему-то оценивается выше, чем у случайного прохожего. Почему — непонятно, но для вменяемого человека незнакомый тип из-за бугра в интернете все равно стоит в иерархии доверия где-то внизу.

Чуть выше находятся знакомые и родственники, о которых мы что-то знаем и на основе этого может худо-бедно определить, насколько они склонны врать, насколько дружат с головой, насколько умны и образованы. Тут уже все немного сложнее, поскольку мнению близких людей мы, сплошь и рядом, склонны доверять больше, чем они этого объективно заслуживают.

Еще выше находятся, скажем так, верифицированные профессионалы, не важно знакомые или не очень. Это люди, имеющие определенную репутацию и квалификацию в своих областях: сантехники, риелторы, врачи, учителя. Репутация запросто может быть дутой, а профессионализм — фейковым, но в целом эта группа оценивается как заслуживающая доверия.

А вот еще выше начинается разброд и шатание.

У людей с критическим мышлением и научной картиной мира на вершине находятся коллегиальные авторитеты: международные профессиональные организации, консенсус специалистов, выраженный в научных работах.

У верующих источниками непререкаемой истины являются святые писания и интерпретирующие их священники.

У отбитых фанатов музыкальных групп, спортсменов или любых других селебрити — на вершину пирамиды доверия помещается их кумир.

Такая пирамида совершенно не обязательно является правильной и наиболее эффективной: на каждом уровне бывает, как переоценка, так и недооценка экспертности. Важно, что это типичная иерархия для здорового адекватного человека.

А вот у конспирологов что-то идет катастрофически не так. У них на вершине пирамиды оказываются люди и источники, которые транслируют информацию, которая конспирологу нравится.

Не поймите неправильно, когнитивное искажение «предвзятость подтверждения» (confirmation bias), в той или иной степени, есть у всех нас. Но у конспирологов оно приобретает несуразные патологические формы. Все, что совпадает с облюбованной ими теорией заговора, автоматически считается истиной, а все источники такой информации — заслуживающими максимального доверия. Источник может быть абсолютно явной помойкой, неоднократно уличенной во лжи и манипуляциях, может иметь явно коммерческий характер, может продвигать интересы вражеских стран — все это конспирологам по барабану.

Часто говорят, что вера в теории заговора аналогична религиозному фанатизму, но это не так. В подавляющем большинстве религий есть догмат единственности: только эта религия истинна, а все остальные верования и убеждения ложны. Человек не может быть адептом нескольких религий сразу — они взаимно несовместимы. В теориях заговора такой максимы нет. Человек может одновременно верить в десятки разных конспирологических теорий, одна бредовее другой. Более того, научно доказано, что вера в одну теорию заговора статистически значимо увеличивает вероятность поверить и в другие. Можно даже одновременно верить во взаимоисключающие конспирологические построения! Например, в США часть конспирологов одновременно верят в то, что Усама бен Ладен был убит задолго до его официального устранения в 2011 году и в то, что он жив до сих пор. И никакого разрыва шаблона у них не происходит.

Сейчас самая популярная конспирология в мире — это, естественно, антивакцинаторство. Рассматривать его стоит через призму того, как конспирологи выстраивают в своей голове иерархию доверия. Как и любые другие конспирологи, они доводят «предвзятость подтверждения» до абсолюта и просто физически не слышат, и не воспринимают никаких аргументов и увещеваний. Их авторитетами становятся какие-то селебрети с тремя классами образования, адвокаты, псевдопсихологи, недобросовестные врачи-недоучки, местечковые «типа ученые», анонимные срыватели покровов в соцсетях.

Происходящее очень напоминает массовый психоз, во время которого все восприимчивые к нему люди впадают в измененное состояние сознания. Как и любой массовый психоз, он со временем закончится. К сожалению, к тому времени в мире будут дополнительные миллионы совершенно не обязательных и легко предотвратимых смертей.

Как бороться с этим? Да, пожалуй, никак. Бороться бесполезно и контрпродуктивно, поскольку, чем больше убеждаешь конспиролога, тем больше он преисполняется веры в свою теорию. Теории заговора очень неприятны именно тем, что они принципиально неопровергаемы. Все, что противоречит теории, интерпретируется как происки заговорщиков, скрывающих правду. Разорвать этот порочный круг извне невозможно, логика и аргументы бессильны. У человека должно внутри что-то щелкнуть, чтобы его доминанта внимания переключилась на что-то другое и он просто забыл о том, что вокруг одни масоны и рептилоиды.

Как бы цинично это ни звучало, но в современном мире тяжелые нарушения когнитивных функций, коими и является неконтролируемая склонность к конспирологии — это крайне негативный признак, который резко снижает устойчивость и успешность популяции в целом.

На сегодняшнем этапе, когда вакцины свободно доступны всем даже в такой неразвитой стране как Украина, пандемия выкашивает практически исключительно таких индивидов. Гуманизм не позволяет мне сказать «туда им, идиотам, и дорога», поэтому скажу по-другому. В светской демократической стране всем гражданам предоставляется свободный выбор мировоззрения и убеждений. У значительной части людей этот выбор сопряжен с резко повышенной смертностью от вакцинно-контролируемой инфекции. Что ж, они свой выбор сделали. Печально только то, что они забирают с собой на тот свет незначительный, но все же ощутимый процент тех, кто не разделяет их придурковатых убеждений.

Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский, yesylevskyy.medium.com

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