Белорус избил милиционера металлической цепью 4 20.10.2021, 21:52

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Милиционер был не в состоянии дать отпор минчанину.

В Минске напали на милиционера. Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудник департамента охраны, который не был на службе, стал свидетелем конфликта двух мужчин во дворе дома по проспекту Независимости. Один из них, 36-летний минчанин, был с собакой. Он сначала угрожал милиционеру, а после стал наносить ему удары металлическим ошейником-цепью.

Минчанина удалось задержать только когда появилось подкрепление. У него зафиксировали 1,8 промилле.

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