Белорусские врачи зарубежья обратились к соотечественникам 20.10.2021, 22:54

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Оставайтесь дома.

В редакцию «Белсата» прислали обращение белорусские врачи зарубежья, которые просят белорусов помочь медикам в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня медикам снова нужна ваша помощь. Эта волна эпидемии сильнее и проходит в условиях нехватки персонала и материалов, а также более агрессивного вируса. Вы можете помочь уменьшить число болезней и ослабить нагрузку на медицинские учреждения», – говорится в заявлении.

Среди прочего, врачи призывают:

1. Останьтесь дома, если можете. Оставьте дома детей – школьников и студентов. Координация с другими семьями и коллегами поможет непосредственным руководителям пересмотреть режим работы организаций. Отмените не жизненно важные личные встречи, посещение общественных мест и празднования. Перенесите важные встречи в дистанционный формат.

2. Носите маски в помещениях, где могут быть другие люди, постоянно. Говорите о необходимости массочного режима окружающим, которые могут не понимать важности ношения масок и дистанцирования. Если разнообразный Нью-Йорк согласился надеть маски и продолжает их носить, то почему Минск или Витебск не могут?

3. Прививайтесь любой доступной вам вакциной против COVID. Ни одна вакцина не дает 100 % защиты от заболевания, но все вакцины снижают риск и серьезно смягчают течение болезни у большинства привитых. Для кого-то прививка может означать разницу между домашней простудой и переполненной больницей, для кого-то – между кислородной маской и ИВЛ, или между жизнью и смертью. У двух основных доступных в Беларуси вакцин скопилось достаточно независимых (!) сведений о безопасности из стран, где они применяются. Полный эффект от вакцины появляется только через 2-4 недели после окончания вакцинации.

4. Если вы заболели, каждую простуду воспринимайте как COVID и изолируйтесь, чтобы защитить своих близких и просто окружающих людей. Если есть возможность протестировать без риска для окружающих – делайте тест, но учитывайте возможность ложноотрицательных результатов.

5. Если вы работаете в медицинской сфере или органах власти, помогайте сами и требуйте от местных руководителей организовывать эффективные меры борьбы с эпидемией: повышение доступности прививок для здорового населения, активное тестирование больных и здоровых людей, разделение потоков инфицированных и неинфицированных пациентов, а также создание инфраструктуры для помощи дома изолированным пациентам и гражданам с повышенным риском осложнений».

Вкратце рекомендации медиков выглядят следующим образом:

если вы здоровы: вакцина + дистанцирование + маски

если вы заболели: изоляция + дистанцирование + маски (+ вакцина после выздоровления)

«Эти меры – проявление солидарности и заботы о близких. Выполняя их, мы сможем защитить самых незащищенных жителей нашей страны – тех, кто не может быть привит вследствие возраста или чей иммунитет ослаблен болезнями или лечением. Выполняя их, мы сможем спасти тех, кто сегодня не может продолжить лечения серьезных заболеваний из-за закрытия отделений. Выполняя их, мы сможем вернуться к нормальной жизни с минимальными ограничениями», – подчеркивают медики.

Обращение подписали белорусские врачи Анастасия Пигаль, Екатерина Гревал, Ольга Годин, Максим Очеретний, Т.К., Сергей Дедик, Анастасия Маньковски.

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