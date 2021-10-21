В разгар эпидемии коронавируса в Беларуси не хватает более семи тысяч медиков 5 21.10.2021, 9:58

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иллюстрационное фото

В каких городах самый острый дефицит?

В общереспубликанском банке вакансий, по данным на 20 октября, по всей Беларуси требуется больше 7 тысяч медработников, обратил внимание ej.by.

По всей стране не хватает 2950 врачей, чуть больше 2800 медсестер, около 1000 фельдшеров и почти 400 помощников врача.

Больше всего врачей требуются в медицинские учреждения Минска — 732. На втором и третьем месте по дефициту врачей идут Брестская и Гомельские области, где вакантными остаются 539 и 422 ставок врачей.

Самая значительная нехватка медсестер тоже в Минске — 841 вакансия. На втором месте — Гомельская область, где требуются 583 медсестры. То есть в Гомельской области больше дефицит медсестер, чем врачей. На третьем месте по дефициту медсестер находится Брестская область — 418 вакансий.

Лучше всего ситуация с медицинскими кадрами, если судить по банку вакансий, на Витебщине. Там требуются 278 врачей и 191 медсестра. Это меньше, чем в других регионах.

Предлагаемые зарплаты — от 135 до 2300 рублей. Например, от 2000 рублей предлагают работу на ставку анестезиологу-реаниматологу в Гомеле и Минске. От 2140 рублей обещают врачу клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории в Гродненской областной инфекционной клинической больнице. От 2325 рублей готовы заплатить врачу спортивной медицины в Бресте.

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