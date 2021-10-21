Польские пограничники показали, как нелегалы штурмуют границу 7 21.10.2021, 10:34

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Фото: Польская пограничная служба

Видеофакт.

Польская пограничная служба опубликовала видео, на котором нелегалы пытаются преодолеть ограждение из колючей проволоки на белорусско-польской границе. Инцидент произошел возле деревни Уснаж-Гурны.

В штурме им помогают белорусские силовики.

Dziś cudzoziemcy koczujący po str.białoruskiej na wysokości m. Usnarz Górny siłowo forsowali granicę.Osoby rzuciły kłody drzewa na zabezpieczenia graniczne.Rzucali kamieniami w stronę funkcjonariuszy SG i #żołnierzeWP, ich działaniom asystowały służby🇧🇾

👉https://t.co/OjijObUdBm pic.twitter.com/5BXLs99Atj — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 20, 2021

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