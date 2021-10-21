Польские пограничники показали, как нелегалы штурмуют границу

Польские пограничники показали, как нелегалы штурмуют границу7
- 21.10.2021, 10:34
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Видеофакт.
Польская пограничная служба опубликовала видео, на котором нелегалы пытаются преодолеть ограждение из колючей проволоки на белорусско-польской границе. Инцидент произошел возле деревни Уснаж-Гурны.
В штурме им помогают белорусские силовики.
Dziś cudzoziemcy koczujący po str.białoruskiej na wysokości m. Usnarz Górny siłowo forsowali granicę.Osoby rzuciły kłody drzewa na zabezpieczenia graniczne.Rzucali kamieniami w stronę funkcjonariuszy SG i #żołnierzeWP, ich działaniom asystowały służby🇧🇾— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 20, 2021
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