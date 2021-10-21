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Польские пограничники показали, как нелегалы штурмуют границу

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  • 21.10.2021, 10:34
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Польские пограничники показали, как нелегалы штурмуют границу
Фото: Польская пограничная служба

Видеофакт.

Польская пограничная служба опубликовала видео, на котором нелегалы пытаются преодолеть ограждение из колючей проволоки на белорусско-польской границе. Инцидент произошел возле деревни Уснаж-Гурны.

В штурме им помогают белорусские силовики.

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