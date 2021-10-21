Британский ученый подсчитал количество информации в видимой Вселенной 1 21.10.2021, 12:01

Названа примерная цифра.

Физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета получил новую оценку количества информации, которая содержится во всей наблюдаемой Вселенной, пишет «Новое время».

По данным исследователя, это количество равно «примерно 6 раз по 10 в степени 80 бит информации».

Для начала он подсчитал, сколько информации может хранить одна элементарная частица, например электрон. Используя теорию информации Клода Шеннона, Вопсон выяснил, что каждая частица содержит 1509 бит информации.

«Информационная емкость Вселенной является предметом дискуссий более полувека. Были разные попытки оценить информационное содержание Вселенной, но в этой статье я описываю уникальный подход, который дополнительно постулирует, сколько информации можно сжать в одну элементарную частицу», — сказал автор необычной работы Мелвин М. Вопсон.

Вопсон применил вычисления информационной энтропии к массе, заряду и спину протонов, нейтронов (или составляющих их кварков) и электронов, чтобы получить оценку всей содержащейся в них информации, затем умножил все это на число всех частиц во Вселенной, исключив нестабильные частицы и античастицы.

Своими исследованиями Вопсон пытается доказать верность гипотезы о том, что информация является пятым состоянием материи во Вселенной. Остальные четыре — твердое тело, жидкость, газ и плазма.

«Впервые такой подход был применен к измерению информационного содержания Вселенной, и он обеспечивает четкое численное прогнозирование», — сказал Вопсон.

Хотя подход в этом исследовании игнорировал античастицы и нейтрино и делал определенные предположения о передаче и хранении информации, он предлагает уникальный инструмент для оценки содержания информации на элементарную частицу. Практические эксперименты теперь могут быть использованы для проверки и уточнения этих предсказаний.

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