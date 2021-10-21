«В процессе уборки обнаружили много вещей, которые не хотелось бы находить» 21.10.2021, 13:59

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Минчане рассказали, как купили квартиру «с сюрпризом».

Сайт onliner.by поделился историей история минчан о том, с чем придется столкнуться, если покупаешь квартиру — бывший притон.

— Мы не раз покупали квартиру. Упрямо шли своей молодой семьей от меньшего к большему, от худшего к лучшему. И в одной из сделок в 2007 году получилось так, что приобретали жилье у наркомана, — начинает свой рассказ минчанин. — Не то чтобы для нас это оказалось сюрпризом: квартира была по цене ниже рыночной, к тому же совсем убитая. Но выгодная локация и намерение в любом случае делать ремонт «под себя» определили выбор.

Предварительный показ хозяин — лысый, как Вова из «Реальных пацанов», парень лет 30 — провел, не выпуская сигарету из рук. Разговаривал он также в схожей с Вованом манере. Нас, молодых и воодушевленных, не отпугнуло даже остекление балкона из цветного оргстекла: витраж, аки в соборе (особенно психоделически все это смотрелось при попадании в квартиру солнечных лучей, мы позже это оценили).

На самой сделке, к слову, присутствовал совладелец — старший брат «Вовы», типичный мужик с завода, пропитанный смазочно-охлаждающей жидкостью до сделки и плодово-ягодной — после. Вернее, присутствовала его супруга как принимающий деньги кассир. А сам он так, чисто для подписи.

Как обычно и водится, какие-то пара недель или месяц прежний владелец еще жил на уже нашей жилплощади. Это было прописано в договоре, так как ему было нужно время на переезд. Чтобы его переезд точно состоялся, была «заморожена» какая-то сумма, она ждала продавца в агентстве в обмен на нашу подпись о согласии.

Срок прежний владелец не нарушил, слово сдержал. В назначенный день мы пришли прямо по адресу за ключами. Он встретил нас во дворе и какое-то время, пока его последние вещи заносились в грузовик, развлекал рассказами. Одним из рассказов была история о том, как к нему в квартиру милиция дверь ни за что выбила буквально недавно. Ну, как ни за что? К нему пришли друзья, чтобы сварить «зелье», а кто-то из соседей милицию и вызвал. Ну, те и ворвались, маски-шоу и лица в пол.

То есть нас ждала еще и незакрывающаяся дверь. Сильно не расстроились: все равно собирались менять. И вот заходим мы в квартиру: входная дверь держится на петлях, замки цепляются за какие-то щепки-щели. В самой квартире нас встретили друзья хозяина (они помогали ему с переездом), при этом в комнатах стоял тошнотворный запах.

Несмотря на переезд бывшего хозяина с вещами, на кухне почему-то стоял старый холодильник, в одной комнате — убитый диван, во второй — убогий полированный трехстворчатый шкаф, еще несколько грязных ковров, много картин(?) и кучи всякого прочего хлама.

Мы не поняли. Но нам объяснили, что это бонус, хотя о таком мы не договаривались.

Честно, у нас уже просто не было сил сражаться и заставить их все это убрать. А зря.

В процессе уборки своими силами было обнаружено много вещей, которые не хотелось бы находить и видеть. Например, обожженные чайные ложечки и шприцы под ванной и в шкафчиках на балконе. А также семейный альбом хозяина с фотографиями поколений трех... Он еще лежал потом какое-то время у нас. Вдруг вспомнит и вернется, думали мы. Не вспомнил.

За несколько дней мы все вынесли и приступили к ремонту. Казалось, что все уже позади. Но нет — нами стали интересоваться местные милиционеры. Они несколько раз вызывали меня к себе. Я им писал объяснения, что квартиру купил, с прежним владельцем никак не связан. Самое любопытное, что они и без меня знали его новый адрес, непонятно только, для чего меня дергали.

А соседи чудесные оказались. Они были очень рады смене жильцов и еще долго терпеливо сносили звуки перфоратора, болгарки и прочий лексикон приходящих строителей. А мы обустроились. Квартиру стало не узнать: люди приходили, смотрели и удивлялись. Так что финал оказался намного лучше, чем можно было предположить.

Да иначе и быть не могло.

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