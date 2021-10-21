Найден древнейший краб, полностью сохранившийся в янтаре 4 21.10.2021, 15:27

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Возраст находки — 99-100 миллионов лет.

Летопись окаменелостей крабов восходит к раннему юрскому периоду, более 200 миллионов лет назад. Останки неморских крабов немногочисленны и, как правило, ограничиваются частями панцирей животных. Новый вид удивительной сохранности нашли в Северной Мьянме, и предполагается, что он мог частично обитать на деревьях, пишет Naked science.

Размеры тела краба невелики — всего пять миллиметров, однако ученые из университетов Гарвардского, Йельского, Линнского (США), Юньнаньского, а также Китайского университета геолого-геофизических исследований, Музея янтаря Лунъинь (Китай) и Университета Реджайны (Канада) утверждают, что находка заставляет пересмотреть некоторые представления об эволюции этих животных. В том числе отодвинуть временные рамки, когда крабы выползли на сушу, на 25-50 миллионов лет назад. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали окаменелость при помощи микрокомпьютерной томографии и считают, что животное в янтаре относится к так называемым настоящим крабам (Brachyura). Это первая находка подобного рода и сохранности: в камне запечатлено не только тело существа, но и ротовой аппарат, волоски, жабры. Сегодня образец хранится в Музее янтаря Лунъинь в китайской провинции Юньнань.

Новый вид назвали Cretapsara athanata, он похож на современных береговых крабов. Тем не менее у него нет органов для дыхания атмосферным воздухом — лишь жабры. Поэтому не очень понятно, как беспозвоночное попало в смолу, ведь оно было тесно связано с морской средой. Ученые предполагают, что животное могло вести полуводный образ жизни.

Вообще известно, что настоящие крабы как минимум 12 раз независимо выходили на сушу и в пресные водоемы, но сделали это намного позже других групп членистоногих. Благодаря новой находке исследователи смогли понять, что крабы завоевали сушу и пресные водоемы еще в эпоху динозавров, то есть раньше, чем предполагалось

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