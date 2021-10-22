В разгар эпидемии коронавируса лукашисты отменили масочный режим 34 22.10.2021, 9:01

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Минздрав опубликовал постановление после неадекватного выступления Таракана.

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Минздрава №111 от 20 октября, сообщает «Наша Нива».

Из санитарных норм и правил, касавшихся противодействия COVID-19, исключен пункт, вступивший в силу с 9 октября, обязывающий физических лиц при посещении объектов, организаций носить маску и соблюдать социальную дистанцию. То же касалось пассажиров общественного транспорта.

Напомним, что во вторник на совещании Таракан раскритиковал министров здравоохранения и внутренних дел за принуждение и контроль за обязательным ношением масок. «Вам что, нечем заниматься? - спросил он у Кубракова. - Вы почему закон нарушаете? Видите, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это?».

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