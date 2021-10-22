Актер Андрей Новик: Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» 22.10.2021, 11:32

Андрей Новик

А таких, как известно, большинство.

Белорусский актер театра и кино Андрей Новик высказал слова солидарности и поддержки белорусским рабочим. Его заявление было опубликовано на Youtube-канале «Студэнтцкага аб’яднання мастацтва» (СОИ):

— Я хочу высказать слова поддержки и благодарности всем тем, у кого есть мужество и достоинство сказать «нет» унижению нашего человеческого достоинства. А таких, как известно, большинство. Поэтому стачке быть!

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