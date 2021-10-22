Актер Андрей Новик: Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
- 22.10.2021, 11:32
А таких, как известно, большинство.
Белорусский актер театра и кино Андрей Новик высказал слова солидарности и поддержки белорусским рабочим. Его заявление было опубликовано на Youtube-канале «Студэнтцкага аб’яднання мастацтва» (СОИ):
— Я хочу высказать слова поддержки и благодарности всем тем, у кого есть мужество и достоинство сказать «нет» унижению нашего человеческого достоинства. А таких, как известно, большинство. Поэтому стачке быть!