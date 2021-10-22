Какие «двушки» сдаются в Минске, в которых сразу можно комфортно жить 22.10.2021, 18:10

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Некоторые квартиры находятся в домах возле метро.

Realt.by подобрал двухкомнатные квартиры стоимостью от 300 до 450 долларов. В них есть все необходимое для жизни и сделан нормальный ремонт. Некоторые квартиры находятся в домах возле метро. Все предложения — от собственников.

На ул. Скорины (Уручье)

Двухкомнатная квартира сдается в аренду в 14-этажном доме по адресу улица Скорины, 39А. Дом панельный, построен в 2014 году. Квартира находится на седьмом этаже. Ее площадь составляет 68 квадратных метров (жилая — 32, кухня — 13).

В квартире есть все для комфортной жизни. Бытовая техника — холодильник, электрическая плита, стиральная машина, мебель — шкафы, двуспальная кровать, диван, кухня, стол и стулья. Сделан хороший ремонт. Установлена металлическая входная дверь, стеклопакеты, на полу — линолеум. Санузел раздельный, есть две лоджии, одна из которых застекленная.

В шаговой доступности лесопарк. Возле дома школа-сад, магазин, музей, детская площадка. Рядом с домом остановки общественного транспорта, на котором можно добраться до станции метро «Уручье» за 20 минут.

Цена: $ 390 в месяц.

На ул. Колесникова (Каменная Горка)

«Двушка» сдается в аренду на 8 этаже в доме по адресу улица Колесникова, 4. Ее площадь составляет 70 квадратных метров (жилая — 57, кухня — 11). Дом построен в 2001 году, в нем девять этажей.

— Квартира теплая, чистая и просторная. Две большие одинаковые комнаты, просторная кухня. Одна сторона восточная во двор, вторая на нешумную небольшую дорогу и парк, — пишет собственник в объявлении.

Здесь есть все необходимое: двуспальная кровать, раскладывающийся спальный диван, письменный стол, множество шкафов в прихожей и спальне. На кухне электрическая плита, холодильник, кухонный гарнитур, в ванной — стиральная машина. В квартире установлены металлическая входная дверь, на полу линолеум, окна деревянные. Санузел раздельный, есть две лоджии.

Дом находится в 5−10 минутах ходьбы от станции метро «Каменная Горка». Также рядом много остановок наземного общественного транспорта, удобный выезд на МКАД. Возле дома есть торговые центры, школы, детские сады, спортцентр и другое.

Цена: $ 300 в месяц.

На ул. Горовца (Серебрянка)

В панельной 10-этажке по адресу улица Горовца, 2 сдается квартира площадью 50 м² (жилая — 25 м², кухня — 8 м²). Квартира находится на втором этаже. Дом построен в 1980 году. Капитальный ремонт проведен в 2019 году.

В квартире есть необходимая мебель и техника — холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор, электрическая плита, двуспальная кровать, шкафы, диван, кухня, стол. Установлена металлическая входная дверь, стеклопакеты, напольное покрытие — паркет. Проведен интернет. Санузел раздельный, есть застекленная лоджия.

Двор возле дома благоустроен, есть детская площадка, парковка. В районе развитая инфраструктура и хорошее транспортное сообщение. Возле дома несколько школ, поликлиника, магазины, банк, аптека и так далее. До центра города можно добраться на прямом общественном транспорте (остановки возле дома).

Цена: $ 380 в месяц.

На ул. Слободская (Малиновка)

В доме по адресу улица Слободская, 157 сдается «двушка» площадью 53 квадратных метра (жилая — 49). Квартира на пятом этаже. Дом панельный, десятиэтажный, построен в 2000 году.

Квартира сдается с мебелью и бытовой техникой — холодильник, плита, свч-печь, стиральная машина, шкафы, диваны. Есть балкон, санузел раздельный, напольное покрытие — плитка, ламинат. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь.

От дома до станции метро «Малиновка» 5−10 минут пешком. Также рядом остановка наземного общественного транспорта и удобный выезд на МКАД. Возле дома в шаговой доступности детские сады, школы, магазины, торговый центр, парк.

Цена: $ 380 в месяц.

На ул. Горецкого (Сухарево)

Двухкомнатная квартира сдается на восьмом этаже в 19-этажке по адресу улица Горецкого, 24. Площадь квартиры 65 квадратных метров (жилая — 40, кухня — 9,5). Панельный дом построен в 2015 году.

В квартире сделан евроремонт. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, на полу ламинат. Санузел раздельный, есть застекленная лоджия. Жилье оснащено электрической плитой, холодильником, микроволновкой, стиральной машиной.

— Квартира очень уютная, светлая, и располагается у сквера. Хороший вид из окна, рядом лес. Окна выходят на благоустроенный двор с детской площадкой и большой парковкой. Идеальный вариант для семьи, — пишут в объявлении.

В районе есть детские сады, школы, поликлиника, магазины, парки, аптека и другое. До станции метро «Каменная Горка» 20 минут на общественном транспорте.

Цена: $ 350 в месяц.

На ул. Куйбышева (возле Комаровского рынка)

В доме по адресу улица Куйбышева, 61/2 сдается двухкомнатная квартира площадью 48 м²(жилая — 33 м², кухня — 6 м²). Расположена она на третьем этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1967 году.

В квартире есть холодильник, посуда, свч-печь, газовая плита, мелкая бытовая техника, стиральная машина, телевизор, интернет, большая кровать, шкаф. Санузел совмещенный, есть застекленный балкон, удобная кладовая-гардеробная. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты.

В благоустроенном дворе есть парковка, детская площадка. Все необходимые инфраструктурные объекты в шаговой доступности — детские сады, школы, рынок, торговые центры, рестораны, кафе. Развито транспортное сообщение. До станции метро «Площадь Якуба Коласа» 10 минут пешком.

Цена: $ 400 в месяц.

На пер. Инструментальный (Парк Челюскинцев)

Двухкомнатная квартира сдается в двухэтажном доме по адресу переулок Инструментальный, 13. Квартира находится на втором этаже, ее общая площадь 46 «квадратов» (жилая — 32, кухня — 5). Дом кирпичный, 1957 года постройки.

В объявлении указано, что в квартире есть стиральная машина, холодильник, телевизор, газовая плита, свч-печь, посудомоечная машина, диваны, шкафы. Проведен интернет. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, полы деревянные. Санузел раздельный.

Отлично развита инфраструктура — рядом школы, детские сады, магазины, поликлиника, большие парки, скверы. До станции метро «Парк Челюскинцев» около 5 минут пешком.

Цена: $ 330 в месяц.

На пр-те Мира (Минск Мир)

В доме по адресу проспект Мира, 1 сдается двухкомнатная квартира площадью 46 квадратных метров (жилая — 37) на пятом этаже. Дом монолитный, 14-этажный, построен в 2020 году.

Квартира с хорошим ремонтом. Есть вся необходимая мебель и бытовая техника — телевизор, стиральная машина, холодильник, свч-печь, электрическая плита, два шкафа-купе. Санузел раздельный, есть застекленная лоджия, вместительная гардеробная. Напольное покрытие — ламинат. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты. Проведен интернет.

Во дворе много детских площадок и тренажеров. Есть магазин, банки, кафе. Рядом станция метро «Ковальская Слобода» и остановки наземного общественного транспорта.

Цена: $ 450 в месяц.

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