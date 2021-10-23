Дракон теряет зубы 4 Александр Хоц

23.10.2021, 8:52

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Как говорил классик: стена, да гнилая, ткни пальцем — развалится.

Процесс развала дошел и до Кремля, уже в физическом смысле слова. И это только начало. Первыми начинают падать самолеты (как наиболее технологически уязвимые), а потом и стенки поползут. (Никакого снайпера из ФСО там не пришибло?).

Как говорил классик: «Стена, да гнилая. Ткни пальцем - развалится».

В одном из западных фильмов кремль атакуют и взрывают какие-то бунтующие массы. Но в жизни все намного прозаичнее: авторитарные крепости рушатся под собственной тяжестью, как было и с «совком».

С ветрами истории не поспоришь. Впрочем, нет таких крепостей, которые не развалили бы сами чекисты!

Пока Путин на Валдае «хоронит» Запад, - его резиденция сыпется сама. Наблюдаем за процессом, запасаемся попкорном…

Александр Хоц, «Фейсбук»

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