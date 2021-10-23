Дракон теряет зубы

Дракон теряет зубы4
- Александр Хоц
- 23.10.2021, 8:52
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Как говорил классик: стена, да гнилая, ткни пальцем — развалится.
Процесс развала дошел и до Кремля, уже в физическом смысле слова. И это только начало. Первыми начинают падать самолеты (как наиболее технологически уязвимые), а потом и стенки поползут. (Никакого снайпера из ФСО там не пришибло?).
Как говорил классик: «Стена, да гнилая. Ткни пальцем - развалится».
В одном из западных фильмов кремль атакуют и взрывают какие-то бунтующие массы. Но в жизни все намного прозаичнее: авторитарные крепости рушатся под собственной тяжестью, как было и с «совком».
С ветрами истории не поспоришь. Впрочем, нет таких крепостей, которые не развалили бы сами чекисты!
Пока Путин на Валдае «хоронит» Запад, - его резиденция сыпется сама. Наблюдаем за процессом, запасаемся попкорном…
Александр Хоц, «Фейсбук»