FT: Секретное подразделение Минобороны Великобритании стали использовать против России и Китая 23.10.2021, 9:50

Подразделение было создано шесть лет назад для борьбы с «Исламским государством».

Специалисты секретного подразделения министерства обороны Великобритании, которое использовалось для отслеживания коммерческой деятельности террористов в Ираке и Сирии, стали противостоять России и Китаю. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, это спецподразделение было создано шесть лет назад для борьбы с коммерческой активностью «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). В отделе работают бывшие банкиры и финансисты, а также эксперты, имеющие опыт работы с сырьевыми рынками и международными денежными потоками.

Они взаимодействовали со специальными британскими войсками, спецслужбами, а также с киберподразделением ВС Великобритании. Их цель состояла в ослаблении противника посредством ограничения доступа к финансам.

Сейчас специалисты секретного отдела Минобороны Великобритании «пользуются большим спросом» из-за кибератак со стороны России и Китая, отмечает издание.

«Россия и Китай использовали «серую зону» между миром и войной, применяя кибероружие для нацеливания на национальную инфраструктуру и делая коммерческие инвестиции в чувствительные зарубежные отрасли», — говорится в материале.

Маршал авиации Эдвард Стрингер, курировавший спецподразделение до ухода на пенсию в 2021 году, рассказал, что работа специалистов заключается в том, чтобы найти «критически важные элементы в бизнес-модели» своих противников, после чего уничтожить их и осложнить их замену.

Летом спецслужбы Великобритании и США обвинили Главного управления Генштаба ВС (бывшее ГРУ) в причастности к сотням кибератак по всему миру, направленных как на политиков и государственные органы, так и на частные компании. По данным спецслужб, атаки начались в середине 2019 года и, вероятнее всего, продолжаются до сих пор.

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