Минчане о масочном режиме: Думать надо головой, а не телевизором 23.10.2021, 10:03

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Как жители столицы реагируют на безумие властей.

Вновь введенный Минздравом Беларуси обязательный масочный режим продержался менее двух недель. После критики Лукашенко ведомство отменило свое же постановление.

Корреспондент «Салідарнасці» прошлась по Минску и посмотрела, как отреагировали белорусы на эту катавасию.

Утром пятницы в гипермаркете в спальном районе немноголюдно. Но – и от этого, честно признаться, посещает чувство гордости, – в масках ВСЕ. Кассиры, продавцы всех отделов, мерчендайзеры, охранники, покупатели.

Заметив входящего без маски, судя по всему, знакомого посетителя, охранник строго окрикивает:

– Юра! «Намордник» надень-ка.

– Так вроде уже необязательно.

– Может, в других местах необязательно, а у нас тебя без маски не обслужат. Вот, учись, даже этот контингент дисциплинированный, – представители «контингента», нежно держащие в руках бутылку плодово-ягодного и соленые огурцы, приосаниваются, поправляют маски еще выше на нос и, кажется, даже становятся выше ростом от похвалы.

На остановке по дороге к метро стоят человек десять. И вновь все в масках – даже на малыша в коляске молодая мама надевает забавную маску с кошачьей мордочкой.

Такой дисциплинированной компанией перемещаемся в троллейбус. В последний момент в дверь залетает парнишка лет 14-15 с клюшкой и большой сумкой. Один из пассажиров делает замечание:

– Вы что маску не носите, молодой человек?

– А я спортсмен! – звонко огрызается подросток.

Другой пассажир только качает головой:

– Дурак ты, парень, а не спортсмен…

В метро сограждане также демонстрируют удивительную сознательность: в вагоне из 20 человек без маски только молодой мужчина – причем от «Спортивной» до «Купаловской» он так и остается единственным нарушителем противокоронавирусных мер.

А вот в центре города картинка меняется: многие поднимают маску с подбородка наверх только перед самым входом в транспорт или в магазин. В ГУМе охранник никому замечаний насчет масок не делает. И хотя в звучащем на этажах объявлении рекомендуется использовать «средства защиты органов дыхания» и социальную дистанцию (последняя, кстати, удивительным образом сократилась до 1-1,5 метра, хотя раньше речь шла о «не менее полутора»), об обязательности речи не идет.

Возможно, поэтому многие, но не все, покупатели расслабились и ходят по залу кто в маске, еле висящей на ухе, кто вовсе без нее. В местном пункте вакцинации, к слову, тоже почти пусто, лишь у входа два человека обсуждают, что, кажется, упустили китайскую вакцину, придется делать российскую прививку.

Когнитивный диссонанс: на большом экране Октябрьской площади по-прежнему крутится социальная реклама о том, что даже после вакцинации НУЖНО носить маски, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию.

В торговом центре на проспекте Победителей продолжают крутить «старое» обращение от имени Минздрава с рекомендациями соблюдать масочный режим. Большинство покупателей, впрочем, воспринимает эти слова как шумовой фон, и если группки китайских студентов, все как один, в масках, то в компаниях, напоминающих ближневосточных мигрантов, большинство лишь обозначает присутствие маски на лице.

Понаблюдав за оживленным перекрестком в районе Троицкого предместья, можно сделать вывод, что самые ответственные в плане ношения масок – пожилые женщины, а наиболее легкомысленные – старшеклассники и студенты.

Стопроцентно «масочные» – отделения почты и аптеки, где посетители сами уже привычно держат дистанцию и напоминают забывшимся, что стоит думать не только о себе, но и об окружающих. А вот в магазинах, кажется, срабатывает другой алгоритм: чем больше торговый объект, тем больше в нем покупателей без масок, в то время как в киосках «Союзпечати» или крохотных кофейнях посетители в масках.

Ну, а с общественным транспортом – как повезет. Кто-то и в метро упорно игнорирует предупредительные плакаты про обязательный масочный режим, кто-то и на остановке автобуса стоит в маске – как перешучиваются между собой несколько женщин, «заодно и от ветра нос спрятан».

– Не понимаю я этого, – негромко жалуется молодому человеку седая женщина, – когда все вроде бы не страшно, врачи справляются, наденьте маски, когда, наоборот, больных класть некуда – снимите… Осталось только начать штрафовать за то, что ты в маске, а не без нее!

– Мама, сплюнь три раза, – живо реагирует юноша. – Не подсказывай – ты же видишь, с какой скоростью принимаются дурные идеи.

Контролеры в автобусе, видимо, по привычке, также напоминают «надеть масочки». Некоторые кивают, некоторые изображают временную глухоту, а стайка девчонок, впорхнувших на остановке «Индустриально-педагогический колледж», весело отмахивается:

– Уже ж можно и так!

– Ох, девочки, – горько вздыхает немолодая женщина-контролер. – У меня сын сейчас в больнице… Можно, конечно, и так, и сяк. Только головой надо думать, а не телевизором.

Как раз в этот момент на задней площадке заходится в приступе кашля мужчина – он в маске, но кашляет безостановочно, надрывно, от чего вздрагивает, кажется, весь автобус.

– Да выхожу я уже! – почувствовав недобрые взгляды, огрызается мужчина.

В самом деле выходит, едва открываются двери. Тут же раздраженно выбрасывает маску, но в мусорку не попадает, и бело-голубое пятно некрасиво ложится на асфальт. И как-то внезапно оказывается, что у всей студенческой компании есть в карманах маски.

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