Стало известно, кто дал Алеку Болдуину пистолет, из которого был случайно застрелен оператор 1 23.10.2021, 11:39

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Актеру сказали, что оружие не заряжено.

Помощник режиссера фильма «Ржавчина» (Rust) дал актеру Алеку Болдуину пистолет, из которого он впоследствии случайно застрелил оператора во время съемок. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.

Согласно показаниям очевидцев, во время съемок фильма помощник режиссера схватил один из трех пистолетов, подготовленных специалистом по оружию, и передал его Болдуину, крикнул, что оно не заряжено («cold gun»).

Помощник режиссера утверждает в показаниях, что он не знал, что в пистолете были боевые патроны.

Ранее следователи получили ордер на обыск съемочной площадки, на которой произошел инцидент.

Как сообщает Sky News, следствие изъяло оружие, из которого стрелял Болдуин, а также одежду актера со следами крови. Искусственная или настоящая это кровь, не уточняется. Кроме того, следователи изъяли винтовки и боеприпасы, которые использовались на съемках в качестве реквизита.

Пресс-секретарь шерифа Хуан Риос рассказал, что сейчас следователи продолжают опрашивать потенциальных свидетелей. В основном следствие интересует то, из какого вида оружия был произведен выстрел и как пистолет оказался на съемочной площадке, добавил он.

21 октября Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» случайно выстрелил из оружия, которое было реквизитом, в результате погибла оператор Галина Хатчинс. Также пострадал режиссер Джоэл Соуз, его госпитализировали и уже выписали из больницы.

В профсоюзе работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе рассказали, что в пистолете, из которого случайно выстрелил Болдуин, был один боевой патрон.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

У Хатчинс остались муж и ребенок. Болдуин, комментируя произошедшее, написал в своем твиттере, что сотрудничает с полицией и поддерживает контакт с мужем Хатчинс. «Нет слов, чтобы описать мое потрясение и печаль из-за трагического инцидента, унесшего жизнь Галины Хатчинс — матери, жены и нашей глубокоуважаемой коллеги <...> Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину», — написал актер.

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