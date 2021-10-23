Санкции ЕС могут лишить «Белавиа» 20-ти самолетов из 29 2 23.10.2021, 13:44

6,438

Лидеры стран Евросоюза дали политическое «добро» новому пакету.

В настоящий момент Евросоюз ищет практические варианты введения санкций против перевозчика, которые могут лишить Белавиа 20 из 29 имеющихся в парке авиакомпании самолетов.

По данным профильного швейцарского ресурса ch-aviation, «Белавиа» владеет лишь девятью из 29 самолетов своего коммерческого флота, пишет АФН.

20 авиалайнеров она взяла в лизинг, преимущественно у европейских фирм: по семь у ирландских и у датской компании, и еще один - у румынской. Остальные самолеты в лизинг предоставили три компании из США. Примечательно, что одна из них - Air Lease Corporation - в апреле этого года передала "Белавиа" в лизинг новый Boeing 737 MAX 8, первый такой самолет из партии в пять единиц.

Евросоюз может ввести санкции только с согласия всех 27 его государств-членов. Однако, Ирландия не является приверженцем мер, которые могут нанести ущерб ирландским компаниям. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени, общаясь в Люксембурге с журналистами, неоднократно подчеркивал, что его страна поддерживает новые санкции в отношении Беларуси: «Мы открыты для нового раунда санкций против лиц в Беларуси».

По мнению Коувени, новые контракты на лизинг самолетов должны быть запрещены. А вот аннулирование действующих контрактов он назвал сложным вопросом, поскольку речь идет о «юридических обязательствах».

Очевидно, что запрет только на будущие контракты никак не повлияет на имеющиеся у «Белавиа» возможности переправлять мигрантов в Беларусь. Найти решение сейчас пытаются в Совете ЕС на рабочем уровне.

Поскольку «Белавиа» взяла в лизинг самолеты не только у европейских компаний, то глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС следует искать скоординированный подход со странами, придерживающимися схожих взглядов, в частности США, Канадой, Великобританией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».