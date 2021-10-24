«Мне бы еще хоть 100 рублей — почувствовала бы себя королевой» 1 24.10.2021, 9:23

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В Беларуси падают реальные пенсии, а цены заметно растут.

Сайт zerkalo.io узнал у пожилых людей, для которых пенсия это единственный источник дохода, как при таких условиях они живут, на что тратят свои деньги и хватает ли им на необходимое.

«Мне бы еще хоть 100 рублей — почувствовала бы себя королевой»

Могилевчанка Валентина (имя изменено) пенсию получает с юных лет — она инвалид второй группы с детства из-за заболеваний опорно-двигательного аппарата. Сейчас женщина пенсионер уже и по возрасту, но пенсию получает по болезни — она оказалась больше, чем возрастная.

— 393 рубля 22 копейки, — без запинки рапортует о размере своего ежемесячного дохода женщина. Она знает о нем назубок, потому что каждая копеечка для нее долгожданная, находится на учете и заранее распланирована, куда будет потрачена.

У пенсионерки есть дочь и двое внуков, но бабушка рассчитывает исключительно на свою пенсию, потому что ее «родным тоже непросто: живут в общаге, денег мало». Конечно, если у Валентины совсем не останется продуктов, то дочка ей хоть чем-то поможет, безучастной не останется.

— В первую очередь оплачиваю коммунальные платежи, мобильник, интернет, на это уходит около 100 рублей. На втором месте лекарства, на них еще 60−100 рублей.

Женщина отметила, что не все медикаменты она приобретает по льготным рецептам. Например, самые важные для нее — импортные обезболивающие, она покупает сама, потому что отечественные препараты, которые выписывает врач, ей не помогают. За полную стоимость покупаются лекарства для понижения давления, лечения псориаза.

— Если с таблетками от псориаза я еще могу повременить некоторое время, то с обезболивающими — нет. Я лучше буду голодать, но боль снять надо, она просто невыносимая.

Не меньше 100 рублей у пенсионерки уходит на продукты. Заказывает она их через службы доставки, т.к. сама за покупками ходить не может. При этом женщина через интернет отслеживает товары подешевле. Основные «дорогостоящие» продукты в ее потребительской корзине: минтай «за три с копейками за килограмм», мясное рагу с косточками для супа, батон варено-копченой колбасы, килограмм вареной колбасы или сосисок, килограмм конфет-сосулек за пять рублей. Покупает она и некоторые овощи, хотя осенью с ними полегче — урожаем свеклы, моркови и огурцов делятся знакомые. Из них получается сделать заготовки на зиму или использовать, когда денег совсем не остается. А вот фрукты — табу. Недавно Валентина купила за 3,50 килограмм винограда «Султан», но больше не может себе позволить — денег не хватает.

— Молочку я почти не покупаю, потому что я мясоед. Конечно, хочется вкусненьким мясом себя побаловать, но нет у меня такой возможности. Иногда сестра приносит подарочные наборы от себя. Вот недавно был целый цыпленок, так я его заморозила, буду беречь до Нового года, на праздник приготовлю из него блюдо.

Картины с алмазной вышивкой, которые делала Валентина, лежат у нее дома, женщина не может их продать, «чтобы заработать какую копейку»

Некоторая сумма уходит у Валентины на такси — только так она может добраться до поликлиники и обратно, дойти самой не получится. Раньше она ездила на своем Daewoo Matiz, но сейчас автомобиль сломался, а на его ремонт нет денег.

— Одежду донашиваю с лучших времен. Из нового пришлось купить перед больницей ночнушку за восемь рублей, халат за девять, да тканевые тапочки. На зиму купила на AliExpress угги, они, конечно, тощие, но я же особо никуда и не хожу. Зато стиралка у меня есть, старенькая, но работает.

За помощью женщина обращалась в благотворительную организацию, там ей выдали ходунки, которым Валентина очень рада. Предлагали и бэушную одежду, но пенсионерка не смогла ничего подобрать для себя.

Когда получается, то двухрублевые монетки Валентина бросает в копилку — собирает деньги на подарки внукам. К Новому году получается сумма около 30 рублей. В прошлом году женщина купила на них сладостей, мишуры, нашла картон и из всего этого сделала для малышей сладкие корзины.

Так как Валентина умеет создавать руками разные красивые вещи, некоторое время назад она пыталась на этом подработать и была ремесленником: делала декупажные расчески, подвески к Новому году, картины и иконы с алмазной вышивкой. Их она продавала на выставках мастеров, но по состоянию здоровья делать это сейчас она не может, а через интернет делать это не умеет. Так и лежат дома стопками ее работы.

— Эх, мне бы хотя бы еще 100 рублей в месяц — я бы была королевой! Можно было бы многое себе позволить. Я вообще человек очень энергичный, в душе мне 17 лет. Но сейчас так угнетенно себя чувствую и начинаю чахнуть.

«С возрастом желудок можно обмануть — воды попил, вроде бы и сыт»

Семь лет назад Анна (имя изменено) ушла на пенсию, сейчас женщине 62 года, ежемесячно она получает 520 рублей. Молодая пенсионерка говорит, что прожить на такие деньги сложно, но все же она бодра, оптимистична и не ропщет — «прорвемся». Из этого дохода женщина умудряется выплачивать кредит и помогать сыну-студенту, который учится в Польше.

— Сейчас я живу в Минске, еще есть квартира в Витебске. За ту и другую плачу коммуналку. Летом выходило около 200 рублей. Отказалась от телевизионной антенны, там смотреть нечего, мне хватает интернета. Зато на шесть рублей платить меньше. Квартирантов в пустую витебскую квартиру пускать не буду — был у меня такой опыт, от них больше убытков, чем дохода: квартплату не оплачивали, ломали вещи, — рассказала Анна.

По шесть рублей в день (получается 180 рублей в месяц) пенсионерка тратит на продукты. Их она покупает в магазинах низких цен. В основном это хлеб, сливочное и подсолнечное масло, овсянка, ржаная мука (она дешевле, чем пшеничная), дешевая рыба — хек или минтай («раньше ела ее два раза в неделю, сейчас реже»), суповые наборы («хотя сейчас там одни кости»), кофе, чай. Овощи и фрукты купить тяжелее — дорого, курица — по большим праздникам.

Женщина отмечает рост цен в последнее время. Хотя Анна считает, что сэкономить на еде можно. Для этого надо вспомнить старые рецепты времен дефицита.

— Салаты готовили из ничего. А кто думал, что из лука можно сделать вкусные бутерброды? Сегодня я испекла печенье на маргарине. Вкусно. Могу сделать плов, риса забросить побольше. Вообще, с возрастом желудок можно обмануть — воды попил, вроде бы и сыт.

Об обновлении старой мебели в квартире женщина даже не задумывается, для этого нужны неподъемные суммы, считает — «есть такая, ну и хорошо». Несколько лет назад Анна позволила себе в кредит купить стиральную машину — это необходимость, облегчающая жизнь. А как рассчиталась с банком, так взяла новый кредит — на замену старых окон в квартире. Сейчас выплачивает по нему 50 рублей в месяц, и так до августа следующего года.

— Надо бы электроплиту заменить — сейчас стоит старая, она электроэнергии очень много «ест». Газовую плиту надо заменить в квартире в Витебске. Но я не потяну эти траты.

Одежду женщина не покупает — донашивает старую. Но Анна умеет рукодельничать, поэтому обновки делает себе сама — вяжет, шьет, что-то починит.

Экономить получается и на проезде в общественном транспорте — пенсионерка им просто не пользуется, старается везде ходить пешком, «льгот на проезд для нас нет, платить полную стоимость выходит дорого».

— К счастью, лекарства мне не нужны. Но вот с зубами бывает проблема. В прошлом году требовалось лечение, пошла к платному врачу через знакомую, потому что в государственную поликлинику сходишь — пломбы не держатся, только дыры еще больше получаются. Визит обошелся дорого, оплачивала его тоже по кредитной карте.

В этом году сын Анны уехал учиться в Польшу. И хотя обучение у него бесплатное, на жилье и еду деньги нужны. Поэтому женщина периодически высылает ему небольшие суммы, как и отец парня.

— С пенсии ничего не остается. Но я не унываю. Много гуляю, любуюсь природой, вместо завтрака беру с собой хлеб, а что в нашем возрасте еще надо? Правда, жаль, что я потеряла возможность ходить в театры, кино, выставки, отменились поездки. Я это очень люблю. Если бы мне предложили путешествие за какие-то небольшие, подъемные для меня деньги, я б экономила на всем, не ела бы, только чтобы поехать…

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