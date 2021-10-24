«Лучшего по выписыванию штрафов» инспектора задержали прямо на службе за наклейку 10 24.10.2021, 9:50

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В Витебске произошла странная история.

Сотрудника транспортной инспекции Юрия Шилько задержали прямо во время несения службы за протестную наклейку на его машине. Трое суток он провел за решеткой из-за обвинений в пикетировании по ст. 24.23 КоАП. Начальник называет Шилько «одним из лучших по выписыванию штрафов», а сам инспектор сказал на суде, что его подставили, сообщает «Віцебская Вясна».

Согласно протоколу, сотрудник инспекции Юрий Шилько 30 сентября 2021 года «принял участие в массовом мероприятии — пикетировании, без соответствующего разрешения администрации Октябрьского района Витебска, что выразилось в демонстрации для неопределенного круга лиц изображения «сердца, кулака и двух пальцев руки, направленных вверх» на заднем бампере автомобиля, принадлежащего ему — с целью публичного выражения своих взглядов на события общественно-политической жизни».

На суде Шилько заявил, что во время несения службы ему позвонил сотрудник стоянки и сообщил, что на его машине повреждено колесо, просил подъехать. На стоянке его уже ждал сотрудник милиции и попросил проехать в Октябрьский РОВД. По словам Шилько, он даже не догадывался, зачем его вызывают. Только приехав в отделение, понял, в чем дело.

«Подошел оперуполномоченный и говорит: а что это вы участвуете в массовых мероприятиях, выражаете свою позицию? Я говорю: какие еще массовые мероприятия? У меня еще рабочий день. Какова позиция? Какие массовые мероприятия? И он подвел меня к задней части бампера…», - вспоминает инспектор.

В Октябрьском РОВД его задержали. Машину обыскали. По словам обвиняемого — без понятых, что, по его мнению, было грубым нарушением. Потом 30 часов Шилько провел в милицейском «стакане» — без еды и сна. А после этого был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС).

Юрий Шилько заявил на суде, что наклейку, скорее всего, кто-то приклеил ночью накануне его задержания, когда машина стояла на парковке возле торгового центра «Green». Он предположил, что это мог сделать кто-то из дальнобойщиков, которых он часто штрафует на большие суммы. Либо другой сотрудник транспортной инспекции, фамилию которого назвать отказался. Сам же он никогда такого делать не стал бы, так как «далек от политики».

На процессе выступили 5 свидетелей — родители Шилько и трое сотрудников Транспортной инспекции. Все они подтвердили, что Юрий никогда не высказывал никаких политических взглядов и не мог совершить такое правонарушение.

Начальник управления контроля автомобильного транспорта Сергей Глущук расхваливал подчиненного и говорил, что тот является «одним из лучших по выписыванию штрафов». «Он ежемесячно где-то около трех-четырех тысяч приносит в доход государству. Я его ставлю в пример другим сотрудникам. Если бы все так работали, то мы бы перевыполняли план по всем показателям», — говорил начальник.

Еще один сотрудник инспекции поддержал версию о том, что наклейку Шилько мог наклеить коллега по работе. По его словам, атмосфера в коллективе не очень хорошая: много завистников, конфликтные ситуации, имеют место различные «анонимки». Между тем, обвиняемого как раз собираются повысить.

Выслушав свидетелей и изучив материалы дела, судья Владимир Цариков пришел к выводу, что в ней не имеется каких-либо доказательств того, что именно Шилько наклеил эту наклейку.

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