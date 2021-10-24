На старте НХЛ белорус Шарангович набирает очки почти в каждом матче 24.10.2021, 19:43

Егор Шарангович

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У белорусского хоккеиста в четырех матчах три очка.

НХЛ начала сезон с одним белорусом. Им предсказуемо стал проводящий второй сезон за «Нью-Джерси» Егор Шарангович.

Нападающий говорил, что для него честь быть единственным представителем своей страны в сильнейшей лиге планеты. Шарангович надеется, что белорусов через год-два в НХЛ станет больше, пишет «Трибуна».

«Сейчас у нас шесть игроков будут выступать в АХЛ, еще пара в Канадской хоккейной лиге. И скоро они должны приехать в НХЛ. Я горжусь тем, что у меня получилось (закрепиться в НХЛ), и я надеюсь, что они тоже считают, что смогут это сделать», – сказал Шарангович для официального сайта НХЛ.

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф рассчитывает на Егора в новом сезоне, ценя его роль для всего белхоккея.

«Он создает большие надежды для других детей. Может быть, он и один (из Беларуси), но даже если он один, то дети в его стране это увидят и захотят стать следующими Шаранговичами. Мы увидели, какое влияние он оказал на нашу команду… И я надеюсь, что он продолжит это делать и в новом сезоне и подарит нам год, который будет еще лучше», – сказал Рафф перед стартовым матчем в регулярном чемпионате. Сезон «Нью-Джерси» стартовал с четырех домашних поединков подряд.

Как Шарангович играет на старте

«Дьяволы» начали сезон с поединка против соперника примерно равного классом. «Нью-Джерси» удалось сломить сопротивление «Чикаго» в овертайме (4:3 ОТ). Шарангович играл во втором звене вместе с Джеком Хьюзом и Янне Куокканеном.

В начале второго периода, когда «дьяволы» вели 1:0, «Блэкхокс» сравняли счет в большинстве – беларус в этом время находился на площадке. Однако под конец 20-минутки хозяева вновь вернули прежний гандикап. В power play постаралась как раз пятерка Егора. Шарангович выцарапал шайбу для автора гола Хьюза и записал на свой счет первый ассист в сезоне (отметка 3:38).

Когда счет стал 3:1, казалось, уже ничего не остановит «Нью-Джерси» от победы на старте сезона, однако «Чикаго» за четыре минуты до сирены снял вратаря и отквитал две шайбы. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались «дьяволы». К своему ассисту Шарангович добавил +2 по «+/-», один силовой прием и два заблокированных броска.

В следующем матче «Нью-Джерси» считался уже более явным фаворитом матча. Так и получилось на практике – победили «Сиэтл» 4:2. Шарангович продолжил играть во втором пятерке в прежней тройке атаки. Со всеми четырьмя бросками беларуса за практически 20 минут на льду кипер соперника справился. Отметим, что Егор уже куда чаще выходил на вбрасывания: если в первом матче там был всего один раз, то против «Сиэтла» десять (40% успеха).

Через два дня игра против «Вашингтона» стала для Шаранговича неоднозначной. С одной стороны, «дьяволы» потерпели первое поражение в регулярке, уступив «Вашингтону» 1:4. Сам Егор не отличился качественной игрой (-2 по «+/-»). С другой стороны, Егор набрал второе очко в сезоне. При этом нападающий совершил пять бросков в створ за скромные 11:30 айс-тайма. В это же время остальные форварды «дьяволов» сподобились в сумме на девять выстрелов.

Против столичной команды белорус играл уже в другом сочетании хоккеистов. Хьюз покинул ростер из-за травмы плеча – его во втором звене заменил Майкл Маклауд. В начале матча Шарангович совершил обрезку, но «ястребы» не воспользовались этой оплошностью. Однако через несколько минут нападающего все-таки наказали за небольшую оплошность. Егор проиграл вбрасывание, после которого «Вашингтон» открыл счет (отметка 0:58).

После первого перерыва Рафф перевел нападающего в четвертое звено к Фредерику Готье и Мэйсону Гиртсену.

Единственную шайбу «дьяволы» забросили лишь на 53-й минуте, когда счет был 4:0 в пользу гостей. После рикошета отличился Куокканен, а Шарангович заработал ассист (отметка 7:58).

Самый свежий матч «Нью-Джерси» проводил в ночь с субботы на воскресенье. Рафф вернул беларусского нападающего во второе звено к Куокканену и Маклауду. «Баффало» открыл счет на 3-й минуте, когда «дьяволы» играли в меньшинстве, а Шарангович находился на льду. Хозяева сравняли цифры на табло лишь к 45-й минуте, переведя матч в овертайм.

В допвремя не без помощи белорусы победу вырвал «Нью-Джерси». Дэймон Сиверсон и Павел Заха сообразили решающую шайбу, а вторым ассистентом записали Шаранговича, попытавшегося увести защитников перед броском (отметка 8:15).

После четырех матчей у «Нью-Джерси» шесть очков. Команда идет на седьмом месте в Восточной конференции.

У Шаранговича в 4 матчах 3 (0+3) очка, +1 по «+/-», 2 минуты штрафа и средний айс-тайм в 16:30.

Как из других белорусов на виду за океаном

Под десяток наших хоккеистов перед стартом регулярки НХЛ пытались пробиться в топ-лигу, но пока безрезультатно. Поэтому молодые белорусы сейчас совершенствуют свои навыки в более скромных североамериканских лигах.

Лучше всех пока себя проявляет Данила Климович, выступающий за «Абботсфорд» в АХЛ. Главный тренер фарма «Ванкувера» Трент Калл впечатлился скиллами нападающего, когда тот присоединился к команде.

«Он действительно высококлассный игрок на льду. Клим отлично владеет шайбой, и мы просто попытаемся узнать его поближе. У него был небольшой предсезонный лагерь в Ванкувере. Со временем мы должны понять, как мы можем помочь ему расти как игроку», – рассказал коуч. И белорус не подводит.

Климович отличился уже в дебютной встрече, поразив ворота «Бейкерсфилда» (3:5).