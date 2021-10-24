В Хорватии собирают подписи за референдум по переходу на евро 1 24.10.2021, 22:00

Евро используют 19 из 27 членов Евросоюза.

Хорватская партия Hrvatski Suverenisti, которая имеет консервативные и евроскептические взгляды, начала собирать подписи за проведение референдума по переходу с куны на евро. Для того, чтобы инициировать референдум, партия должна собрать 370 тысяч подписей.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению евроскептиков переходить на евро пока рано, потому что экономика страны не готова к этому, поэтому это может повлечь резкий рост цен. В то же время в правительстве Хорватии уверяют, что переход на евро устранит валютные риски, снизит процентные ставки, улучшит кредитный рейтинг страны и откроет путь для большего количества инвестиций в экономику.

Чтобы собрать необходимое для проведения референдума количество подписей, политсила, которая имеет всего четырех депутатов в парламенте, планирует развернуть 250 локаций по всей Хорватии. Собрать подписи нужно до 7 ноября.

В хорватском Кабмине отмечают, что проводить референдум нет смысла, поскольку хорваты уже согласились перейти на евро, когда проголосовали на референдуме за присоединение к Европейскому союзу.

В то же время, по данным социального опроса, проведенного в июле этого года, более 60% хорватов поддерживают переход на единую валюту, которую используют 19 из 27 членов Евросоюза.

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